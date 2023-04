I 5 segni zodiacali che rimangono legati al primo amore e non è l’Acquario

Ci sono segni zodiacali che quando si innamorano, che sia la prima o l’ennesima volta, lo fanno molto seriamente. Quando poi il cuore viene infranto è difficile ricucire lo strappo.

Alcuni, poi, a prescindere dal segno zodiacale sognano il primo amore ma questo che significato avrebbe secondo la psicologia? Andiamo a conoscere quindi i segni più legati al passato.

I 5 segni zodiacali che rimangono legati al primo amore

Il primo amore riporta alla gioventù e ricorda tempi felici e spensierati. Per alcuni però si tratta di un’esperienza oltre la quale proprio non riescono ad andare avanti. Fra questi segni troviamo personalità molto romantici e nostalgici per cui diventa difficile provare una gioia simile ed equiparabile alla prima cotta.

Scorpione, Cancro e Pesci

I segni d’acqua rispecchiano esattamente l’identikit dell’innamorato nostalgico. Lo Scorpione è il segno che si identifica con i forti sentimenti e spesso diffida delle nuove conoscenze. Talvolta uscire dalla zona confort e mostrare il vero io con le proprie debolezze diventa un’impresa ardua per lo Scorpione che quindi tende a fare del primo amore un vero e proprio idolo. Il segno del Cancro è sicuramente il più romantico e per giunta tende ad affezionarsi molto alle persone che fanno parte della propria vita. Il primo amore non fa eccezione e soprattutto il Cancro si sente a proprio agio con le persone che già conosce. I Pesci sono un segno creativo e sognatore e quando vedono un film o ascoltano una canzone la loro mente corre subito al primo amore. Inoltre si tratta di un segno zodiacale che ha timore di restare ferito pertanto difficilmente si butta subito in nuove conoscenze.

Leone e Toro

Un segno di fuoco ed uno di terra che difficilmente cancellano dalla propria memoria l’amore di gioventù. Il Leone è il segno che prova intensi sentimenti di qualunque tipo si tratti e così si ritrova spesso a ripensare e talvolta a rimpiangere il primo innamorato/a. Il Toro è un segno devoto e soprattutto testardo per cui quando si incaponisce su un legame difficilmente riuscirà a prenderne le distanze.

Perchè e cosa significa sognare il primo amore?

Sognare chi per primo ci ha rubato il cuore secondo la psicologia potrebbe non significare necessariamente di esserne ancora legati sentimentalmente. Infatti uno dei significati di questo sogno potrebbe essere un senso di rivalsa. Incosciamente vorremmo dimostrare al nostro primo innamorato/a ciò che abbiamo fatto nella nostra vita, dimostrandogli/le il nostro valore e quando abbia sbagliato a non essere ancora accanto a noi. Un altro significato che potrebbe avere questo sogno è la necessità di chiudere con il passato dei conti in sospeso. Questo potrebbe incidere sulla nostra autostima attuale e pertanto quando saremo svegli sarà conveniente sistemare i nostri problemi irrisolti. Terzo ed ultimo significato che potrebbe avere il sogno del nostro primo amore è la voglia di non avere responsabilità o di sottrarsi ad esse proprio come nell’adolescenza. Desiderio di spensieratezza e di avere meno responsabilità sarebbero il significato che si cela dietro al sogno della prima cotta.

Ecco i 5 segni zodiacali che rimangono legati al primo amore e perchè talvolta lo sogniamo.