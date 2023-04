Come fare una colazione sana: la combinazione perfetta ce la suggerisce Filippa Lagerback

Filippa Lagerback ha una bellezza e un fisico invidiabile e molto passa anche attraverso l’alimentazione, come fare una colazione sana con gli abbinamenti giusti, proprio come ha dimostrato di saper fare lei attraverso il suo profilo Instagram. Ecco perché seguire il suo esempio.

Inutile ripetere che la colazione è fondamentale per attivare nel modo giusto il nostro metabolismo e affrontare tutta la giornata con la dose giusta di energia. Questo non significa rimpinzarsi fino a scoppiare, ma fare i giusti abbinamenti.

Gli esperti ci consigliano da sempre di fare attenzione a quello che è, di fatto, il pasto più importante della giornata, ma come fare una colazione sana? Al giorno d’oggi le alternative sono davvero tante, così come sono diversi i gusti e le preferenze delle persone.

I vip sanno essere un buon esempio per tutti colore che li seguono. Uno di questi esempi da seguire è senz’altro quello di Filippa Lagerback. La conduttrice fa sapere attraverso i social come fa a mantenersi così in forma e anche lei inizia da una colazione sana.

I benefici della colazione per il nostro organismo

Dall’autorevole sito Humanitas possiamo trarre insegnamento su questo argomento e sapere che ci sono una serie di benefici indispensabili per noi che derivano soltanto da una buona colazione. Ecco quali sono:

il corpo si risveglia dopo il lungo riposo della notte, così come il cervello;

si attiva il metabolismo ;

; aiuta a mantenere il peso forma ;

; riduce gli attacchi di fame durante il resto della giornata;

durante il resto della giornata; ci aiuta a fare il pieno di vitamine e sali minerali ;

; riduce il rischio di diverse malattie (cardiovascolari, degenerative o diabete).

È facile dedurre che, se si ha l’abitudine di saltare questo pasto, ci sono degli effetti negativi che si riversano sull’organismo. Il primo è un rallentamento del metabolismo con rischio di obesità. A seguire ci saranno problemi di attenzione, di energia e ci sarà la predisposizione a mangiare male.

Come fare una colazione sana: seguiamo l’abbinamento salutare di Filippa Lagerback

Il suo Paese d’origine prevede una colazione mista dolce e salata. Tuttavia, la svedese Filippa ama fare una prima colazione dolce con cappuccino, biscotti e una spremuta d’arancia. Gli esperti promuovono a pieni voti questo abbinamento.

Infatti, c’è la giusta concentrazione di energia, di carboidrati, vitamine e sali minerali. La mossa vincente è l’aggiungere una spremuta. Gli esperti raccomandano sempre di mangiare un po’ di frutta la mattina. Ma non tutti sono inclini a questa buona e sana abitudine.

Aggiungere una spremuta a fine colazione è la scelta giusta. Tuttavia, si possono anche scegliere centrifughe, ricche di fibre, e estratti. Quest’ultima opzione è sicuramente più adatta per chi soffre spesso di gonfiore intestinale.