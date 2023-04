Rassodare l’interno coscia flaccido dopo i 50 anni: risultati in una settimana con questi esercizi

Con l’età la pelle perde elasticità e uno dei risultati possibili è un interno coscia flaccido, debole, che non piace a nessuno. Ecco quali sono gli esercizi per rassodare anche dopo i 50 anni con risultati evidenti già dopo pochi giorni.

Moltissime donne hanno l’incubo del loro interno coscia. Questo accade perché è una zona del corpo dove più facilmente si accumula il grasso. Il motivo è la poca sollecitazione di questa parte nella vita di tutti i giorni. Il risultato è poca tonicità, o quasi nulla, per non parlare della pelle cadente dopo una certa età.

Una delle lamentele più comuni è avere un interno coscia flaccido, termine che rende bene l’idea ma che non deve spaventare nessuno. Infatti, la situazione si può migliorare in poco tempo, basterà un po’ di impegno e di costanza.

Rassodare l’interno coscia flaccido dopo i 50 anni è possibile con alcuni esercizi mirati per pochi minuti al giorno da fare a casa quando si ha un po’ di tempo libero a disposizione. I risultati si possono notare già dopo una settimana, quindi, non bisogna attendere oltre ma mettersi subito alla prova.

Rassodare l’interno coscia flaccido dopo i 50 anni: i migliori esercizi per risultati in poco tempo

Tutto quello di cui avrete bisogno per un po’ di esercizio a corpo libero in casa è una palla. Sicuramente ne avrete una in casa, altrimenti può andar bene anche un asciugamano da appallottolare. Potete iniziare una serie di esercizi:

squat con palla: piedi assolutamente dritti con la palla appena sopra le ginocchia da tenere ferma tra le gambe; spingere le gambe all’interno e abbassarsi in uno squat per 2-3 secondi, prima di tornare alla posizione iniziale; thigh press con palla: sdraiatevi sulla schiena su un tappetino, alzate le gambe in modo da appoggiare per bene i piedi a terra e mettete la palla tra le ginocchia; a questo punto dovete spingere le ginocchia uno contro l’altro per una trentina di secondi e ripetere dopo qualche secondo di pausa tra una serie e l’altra; squat senza palla: molto utili per rassodare le gambe e i glutei; adduzioni: da sdraiati su un fianco si deve muovere la gamba verso l’alto e compiere questo movimento in serie, prima su un lato con la gamba destra e poi sull’altro con la gamba sinistra; divaricamenti e affondi laterali: occorre allargare bene i piedi e poi piegarsi verso la punta del piede destro rimanendo assolutamente dritti con la schiena e poi oscillare e andare verso la punta del piede sinistro.

Camminare serve ad eliminare il grasso dalla coscia?

Un’ottima alternativa a questi esercizi è la camminata. Se vi piace trascorrere tempo all’aria aperta potete approfittarne per camminare e, nel frattempo, rassodare le gambe. Basta avere una serie di accorgimenti, ovvero scarpe adatte e tenere sempre a mente la postura corretta.

Quindi, schiena sempre dritta, testa alta, braccia lungo il busto o leggermente piegate. I passi devono essere corti, appoggiando le punte dei piedi con una certa intensità e regolando la velocità durante il percorso. Va bene iniziare piano, poi aumentare un po’, fare pochi minuti di corsa se ce la fate, per poi rallentare di nuovo.

Naturalmente, queste sono tutte informazioni generali. Per agire al meglio in base al proprio corpo e alle proprie esigenze occorre consultare un esperto e seguire i suoi consigli.