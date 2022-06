Con l’arrivo del caldo è necessario cambiare il nostro modo di vestire. Abbiamo già da tempo messo da parte i maglioni pesanti, i cappotti e tutti i capi di abbigliamento invernali. L’allegria e la spensieratezza dell’estate si riflettono necessariamente sui nostri vestiti.

Ora il guardaroba è un tripudio di colori sgargianti, vistosi e di fantasie floreali. Tessuti morbidi, freschi e comodi. Abbiamo l’armadio colmo di abiti lunghi, ma anche di mini dress, pantaloncini, t-shirt e tutto il necessario per il mare.

Raffinate, fresche e comode queste scarpe estive che slanciano la figura e non mostrano le dita dei piedi

Protagoniste dell’estate sono anche le calzature. Le scarpe sono degli accessori fondamentali, in grado di completare e dare un tocco di personalità al look finale. Quelle estive, poi, sono leggere, fanno respirare il piede e lo mantengono fresco.

Ma non tutti amano le scarpe che lasciano intravedere le dita dei piedi. Infatti, alcuni di noi, per risolvere il problema, indossano sempre le solite sneakers anche in estate.

Ma non temiamo, perché ci sono delle scarpe estive che potrebbero fare proprio al caso nostro. Pensiamo alle classiche espadrillas. Non possiamo non amarle. Fresche, di mille colori e sempre alla moda. Sono scarpe in tela con la suola in corda.

Si riconfermano protagoniste anche nella prossima estate. Possiamo trovarle sia in versione bassa, che con la zeppa. Ma non facciamo l’errore di indossarle solo al mare. Le espadrillas sono perfette da abbinare ad un paio di jeans e una t-shirt. Ma anche ad un abito chic, lungo e floreale.

Un’altra tendenza che spopola in estate

Come non citare anche le mules. Non sono altro che scarpe che lasciano il tallone scoperto ma coprono le dita dei piedi. Fanno la loro comparsa sulle passerelle di alta moda solo qualche anno fa, ma già sono diventate un must have.

Possiamo trovarle in raso, in pelle, con il tacco o basse. Si abbinano a qualunque tipo di outfit. Perfette con dei pantaloni jeans ma anche con mini dress. Possiamo indossare le mules con un pantalone a palazzo o un vestito elegante per delle serate chic e alla moda. Si trovano in tantissimi colori. Dai più accesi a quelli neutri come il bianco e il nero.

Sono raffinate, fresche e comode queste scarpe estive che si abbinano perfettamente a qualunque tipo di look.

