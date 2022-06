Pelle come baciata dal sole anche senza abbronzatura con questo make up che valorizza la luminosità naturale del viso

Mano a mano che si avvicina la stagione estiva, c’è una cosa in particolare che ci preoccupa da un punto di vista estetico: l’abbronzatura. Si tratta di un aspetto che ci preoccupa almeno tanto quanto la preparazione in vista della prova costume, per la quale fianchi e pancetta devono scomparire. E se, per quanto riguarda il versante fisico, può magari aiutare impegnarsi in qualche semplice esercizio, anche senza uno sforzo eccessivo, che fare per l’abbronzatura?

La strada verso le vacanze è ancora lunga e non c’è mai abbastanza tempo per mettersi tranquillamente a prendere il sole. C’è dunque chi ricorre alle lampade presso l’estetista o i centri specializzati e chi decide di lasciare al make up il compito di nascondere il pallore. Il segreto, naturalmente, sta nel non esagerare con corpose stesure di fondotinta o altri prodotti, ma di calibrarne sapientemente le quantità.

Ebbene, non sarà difficile sfoggiare una pelle come baciata dal sole anche senza abbronzatura con questo make up che esalta i punti luce del viso. Si chiama beachy glow make up e, come si potrà facilmente intuire, il richiamo è tutto alla luminosità calda che interessa il viso in spiaggia. In tal senso, risultano particolarmente indicati prodotti sì idratanti, ma che al tempo stesso disegnino un effetto dorato e rosato sul volto. No, quindi, a colori troppo scuri, meglio scegliere blush e illuminanti, sempre tenendo conto del colore della carnagione in partenza. Per quanto concerne gli ombretti, meglio che siano leggeri e con un finish glowy, nei toni nude o sabbia.

Altrettanto utile allo scopo è un altro tipo di trucco, sempre molto semplice da replicare e anche molto veloce: il 90’s bronze make up. Il prodotto di punta è in questo caso un bronzer, meglio se dalla finitura glow anziché matte, per un effetto più naturale. Scegliamo una stanza ben illuminata, in modo da focalizzare bene i punti luce del viso e armiamoci di un pennello maxi a setole morbide. Procediamo quindi stendendo delicatamente il prodotto su naso, zigomi e parti sporgenti del volto, seguendo la linea dei volumi facciali. Terminata la base, usiamo lo stesso prodotto anche come ombretto: aiuterà a dare profondità allo sguardo, mantenendo omogeneità sul colore del viso. Possiamo concludere qui la sessione di make up o decidere se rinvigorire i punti luce, quali zigomi o arco di cupido, con una punta di illuminante.

