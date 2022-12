Quest’ortaggio aiuta ad andare in bagno ma soprattutto a tenersi in forma durante le feste

La natura ci viene incontro sempre anche durante il periodo natalizio. Infatti, grazie a quest’ortaggio si può fare uno spuntino spezza-fame per non divorare poi tutto quello che troviamo a tavola. È incredibile quanto basti poco per sentirsi sazi e riuscire a non abbuffarsi. Con questo piccolo trucco, oltre a sgonfiare la pancia, contrasteremo l’aumento di peso tipico delle vacanze natalizie.

Mantenersi in forma è fondamentale a tutte le età in quanto aiuta a tenere lontano molteplici fattori rischiosi per la salute, come diabete e aterosclerosi. Un’alimentazione sana aiuta a mantenere giovani sia il corpo che la mente. Il mese di dicembre è un mese ricco di tentazioni, soprattutto per chi è perennemente a dieta. In questo periodo, infatti, aumentano le cene in famiglia e con gli amici e per chi deve seguire un determinato regime alimentare diventa abbastanza complicato.

Ma anche per chi soffre di diabete basterebbe seguire semplici regole e godersi le feste di Natale in tutta serenità. Allo stesso modo, con delle piccole accortezze si potrebbe mangiare il panettone o pandoro senza negarsi il piacere della tavola. Pertanto, senza esagerare con le porzioni e con dei semplici trucchi si potranno superare le vacanze senza compromettere il girovita e soprattutto la salute.

Un grande aiuto viene dalla natura

Per un regime alimentare sano basterà scegliere prodotti tipicamente stagionali e prepararli in maniera salutare. I migliori metodi di cottura sono al forno, al vapore o al cartoccio.

Il segreto per non prendere peso durante le feste natalizie è sicuramente cercare di non arrivare affamati a tavola. Quest’ortaggio, oltre a essere un grande alleato per chi soffre di stitichezza, aiuta a colmare il senso di fame, regalandoci un senso di sazietà.

Si tratta del finocchio, pianta appartenete alla famiglia delle Apiacee o Umbrellifere. Contiene pochissime calorie, basti pensare che 100 gr ne hanno appena 31. È ricco di sali minerali come il potassio che favorisce la salute cardiovascolare, mentre grazie al fosforo, magnesio e calcio proteggono e rinforza le ossa. Contiene, inoltre, tanta vitamina C e vitamina A che aiutano ad aumentare le difese antiossidanti dell’organismo.

Quest’ortaggio aiuta ad andare in bagno regolarmente ma può aiutarci a contrastare l’aumento di peso

Grazie all’elevato contenuto di fibra i finocchi sono un ottimo rimedio contro la stipsi. La fibra, infatti, è in grado di assorbire l’acqua, aumentando il volume e la morbidezza delle feci. Quest’ortaggio aiuta ad andare in bagno con regolarità, contrastando la stipsi ed è un vero e proprio spezza-fame grazie al suo potere saziante. Basterà mangiarlo prima del pranzo o della cena per non arrivare affamati. I finocchi possono consumarsi anche senza alcun condimento, dopo averli lavati abbondantemente sotto l’acqua corrente.

In alternativa, si possono tagliare a fettine con un filo d’olio extravergine d’oliva, succo di limone e un pizzico di pepe. Quando si è presi dai morsi della fame, basterà soltanto sgranocchiare un finocchio prima di sedersi a tavola e sentirsi così più sazi.