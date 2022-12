Nuovi bandi per lavorare e guadagnare almeno 1.450 euro netti al mese nella bella città de La Superba

Il lavoro nobilita l’uomo e lo eleva sul lato umano e professionale e gli garantisce un reddito per realizzare per la vita. Per chi aspira a realizzare questi obiettivi con un lavoro in divisa, il Comune di Genova ha indetto 2 bandi per agenti e funzionari di polizia locale. Vediamo chi ed entro quando è possibile candidarsi alle selezioni.

Genova è una città incastonata tra mare e monti, ricca di arte e gloriosa storia. Nel 1358 d.C. Petrarca scrisse: “Superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica Signora del Mare”.

Al fine di potenziare il locale Comando di polizia locale (PL), la Giunta comunale ha indetto due selezioni per 76 unità. Sintetizziamo i passaggi chiave dei nuovi bandi per lavorare e guadagnare almeno 1.450 euro netti al mese.

I posti messi a concorso dal Comune di Genova

Quanto ai profili ricercati, si tratta di:

49 posti di agente di PL, cat. C e posizione economica C1 ;

; 27 posti di funzionario di PL, cat. D e posizione economica D1 .

A grandi linee, il minimo tabellare lordo per la posizione economica C1 è circa 1.700 euro, che passa a circa 1.845 euro per l’altro profilo. Poi vanno sommate le altre voci come le indennità (turno, rischio), la tredicesima, TFR, eventuali straordinari, premi produttività, etc.

Quindi, lo stipendio mensile netto oscilla sui 1.450 euro per gli agenti, più alto per i funzionari.

Requisiti di ammissione alle selezioni

I testi prevedono requisiti generali e specifici di ammissione alle selezioni.

Tra i primi abbiamo la cittadinanza italiana, l’idoneità psico-fisica e la maggiore età, ma inferiore a quella di messa a riposo d’ufficio.

I candidati non devono avere problemi passati e presenti con la Giustizia o risultare espulsi dalle FF.AA. o Corpo militare. Parimenti, non devono risultare licenziati, allontanati, destituiti, etc, dai pubblici uffici o un precedente impiego presso la P.A. Devono essere in regola con l’eventuale obbligo di leva e non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza (salvo l’art. 15 L. 230/1998).

I requisiti specifici attengono anzitutto al titolo di studio. Serve il diploma di maturità per il profilo di agente, la laurea per i funzionari (il bando dettaglia le classi di studio ammesse).

Per tutti si richiede la patente di guida B, acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 con almeno 7/10 nell’occhio peggiore. Ancora, normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo, funzione uditiva normale. Infine, si richiedono i requisiti psico-fisici necessari per il rilascio del porto d’armi e le qualità fisiche per l’espletamento del ruolo.

Nuovi bandi per lavorare e guadagnare almeno 1.450 euro netti al mese come vigile urbano

Le domande vanno inviate online tramite la pagine web indicata sul portale del Comune. Bisogna avere proprie credenziali digitali e versare la tassa di iscrizione di 10 euro.

I termini di candidatura sono per le 12.00 del 9 gennaio, 1 settimana dopo quelli del concorso per 1.410 allievi Guardia di Finanza.

La selezione prevede prove di efficienza fisica, una prova scritta e una orale. L’eventuale prova preselettiva, invece, dipenderà dal numero di domande pervenute.

Per tutti i dettagli tecnici si invita il Lettore a consultare integralmente il bando ufficiale.