Il miglior pane a fette confezionato secondo un’indagine autorevole costa pochissimo: ecco la lista

Anche quest’anno l’associazione Altroconsumo ha decretato il miglior pane a fette confezionato dopo aver condotto rigidi test su 69 prodotti. La classifica che andremo a vedere è davvero sorprendente.

Prima di tutto una precisazione. Troviamo al primo posto pari merito il pane in cassetta di ben 7 marche diverse ed il prezzo varia da 9 a 36 centesimi a porzione. Il pane a fette è utilissimo nel periodo natalizio per realizzare antipasti deliziosi. Scopriamo i nomi e a seguire una ricetta speciale per Natale.

Il miglior pane a fette confezionato 2022: ecco i nomi

Uno dei pan cassetta primi classificati con il punteggio di 85/100 è il pane integrale a fette di Carrefour, con un prezzo di 12 centesimi a porzione. Con lo stesso punteggio troviamo il pane morbido ai tre farri di Esselunga Equilibrio (20 cent/porzione). Condivide il gradino più alto del podio anche il pane morbido proteico di Esselunga Equilibrio (9 cent/porzione). Sempre al primo posto pari merito anche pane cuor di lino di Mulino Bianco (26 cent/porzione). Proseguiamo con un altro pari merito ossia Pan bauletto integrale di Mulino Bianco (15 cent/porzione). Il pane proteico Pema condivide il punteggio di 85/100 ed è il più costoso del podio con 36 cent/porzione. Infine sempre in prima posizione c’è il pan bauletto integrale dei Tre Mulini, marchio di Eurospin (9 cent/porzione).

Perché sono stati scelti come migliori?

Altroconsumo ha condotto numerosi test, prendendo in considerazione diversi fattori. Massima importanza hanno avuto i valori nutrizionali e determinante è stata la ricchezza di fibre e l’apporto proteico. Un punto a sfavore dei prodotti è stata la presenza di aromi soprattutto quelli non naturali di origine sintetica. Inoltre l’elevata quantità di zucchero o additivi di un certo tipo hanno comportato dei punteggi bassi. Gli additivi sono stati classificati in una scala di valori da “accettabile” sino a “da evitare”. Ma veniamo ora alla ricetta.

L’antipasto con il pane a fette: le candele di Santa Lucia

Ingredienti:

• un peperone sottolio rosso;

• 4 fette di pane cassetta confezionato;

• maionese in tubetto;

• 80 gr di burro;

• 3 fettine sottili di salmone affumicato;

• una foglia di lattuga

Il pane a fette integrale o proteico sono l’ideale per questa preparazione. Prendiamo le fette di pane, mettiamole su un ripiano e passiamoci sopra il mattarello più volte. Questo servirà ad appiattire le fette di pane. Spennelliamone un lato con il burro ammorbidito. Adagiamo sopra al burro le fette di salmone affumicato. Arrotoliamo il pane dalla parte del lato corto. Mettiamo i rotolini così ottenuti nella pellicola e chiudiamola a caramella in modo da compattarli bene.

Lasciamo raffreddare in frigorifero per un’ora. Estraiamoli, togliamo la pellicola e tagliamo un rotolino a metà. Due li lasciamo interi mentre al quarto apportano un taglio a circa 3/4 della lunghezza. Posizioniamo tutti i rotolini e le parti di esso in piedi su una foglia di lattuga. Con la maionese in tubetto facciamo delle striscioline attorno al bordo superiore dei rotolini in modo che sembrino dei rigagnoli di cera colata. Non ci resta che “accendere” le nostre candele, ritagliando dal peperone la forma di una fiammella. Puntiamola con uno stecchino e posizioniamola sull’estremità dei rotolini.

Il miglior pane a fette confezionato ci sarà utilissimo per le nostre ricette natalizie.