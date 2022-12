Novità per diabete e dieta: chi ne soffre può mangiare il panettone o pandoro con poche regole

Chi soffre di diabete deve mantenere un’alimentazione sana, ma questo non significa rinunciare a tutto. Con poche regole, anche con la glicemia alta, si potrà mangiare e assaggiare un po’ di tutto, compreso il panettone.

Seguire una dieta sana e uno stile di vita attivo sono regole fondamentali che tutti dovremmo adottare per un’esistenza lunga e felice. Queste regole sono ancora più importanti per chi soffre di determinate condizioni che con il tempo potrebbero nuocere alla salute. Una condizione, purtroppo molto diffusa tra la popolazione, anche giovanile, è il diabete che se non curato e tenuto sotto controllo può portare a danni gravi e invalidanti. Infatti l’INPS, in situazioni di particolare gravità, riconosce l’invalidità e talvolta l’indennità di accompagnamento.

Mantenere un’alimentazione equilibrata anche durante le feste natalizie si può senza dover necessariamente rinunciare al piacere di stare a tavola con amici e familiari. Chi soffre di diabete potrebbe comunque gustare le vare leccornie natalizie ma dovrà necessariamente seguire delle poche e semplici regole. Una delle delizie che non manca mai sulle nostre case durante le feste di Natale sono sicuramente il pandoro e il panettone. Questi dolci tuttavia per il loro contenuto di zuccheri non sono proprio ideali per chi sta a dieta e soprattutto per chi ha il diabete.

Novità per diabete e dieta, pandori e panettone potrebbe consumarsi stando attenti agli orari e alle quantità

Pandoro e panettone non sono sicuramente alimenti da poter consumare a cuor leggero soprattutto per chi soffre di diabete o colesterolo alto. Il panettone è un prodotto lievitato a base soprattutto di zuccheri, farina, uova, burro, canditi o uvetta.

Le calorie contenute in 100 gr oscillano tra le 350-400, oltre ai grassi e proteine. Inoltre ciò che contribuisce a far male alla salute è l’abitudine di mangiarlo dopo un pranzo abbondante. Il suo elevato contenuto di zuccheri lo rende ancor più sconsigliato per chi soffre di diabete. Tuttavia, questo non vuol dire negarsi il piacere di una fetta di pandoro o panettone durante le feste natalizie. Consumare una fetta se pur piccola potrebbe consentirsi lontano dai pasti, sempre dopo aver chiesto il parere al nostro medico curante.

Se non si vuole rischiare si potrebbe optare per delle alternative comunque appetitose

Pertanto una regola fondamentale è non consumarli a fine pasto in quanto finirebbero per aumentare il carico glicemico. Si potrebbero preferire dolci fatti in casa con farine integrali di tipo 2 o di legumi e con poco zucchero. Si potrebbero preparare delle scorzette di arancia con cioccolato fondente o dei torroncini di mandorle. Se proprio si è golosi di pandoro e panettoni, e la sera della Vigilia di Natale ci si vuol concedere un peccato di gola, si potrebbero ridurre le calorie durante la cena e diminuire le porzioni di pasta. In vista di una cena ricca si potranno limitare le calorie a pranzo o nei giorni precedenti.

Inoltre, approfittando dell’atmosfera natalizia ci si potrà mettere in moto con una passeggiata insieme agli amici e familiari. Infine sarà importante durante le feste natalizie misurare più spesso la glicemia in modo da rendersi conto anche quali sono gli alimenti che la fanno aumentare maggiormente. Ecco pertanto le novità per diabete e dieta, panettoni sì lontano dai pasti, ma occhio alla glicemia.