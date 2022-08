Lo yogurt è considerato un alimento principe per dimagrire. In genere chi vuole perdere peso, ridurre la pancia, diminuire i centimetri sul girovita, inserisce questo alimento in una dieta ipocalorica.

Alcuni studi pubblicati sull’International Journal of Obesity confermerebbero le capacità dello yogurt di far dimagrire. Infatti secondo queste ricerche coloro che consumano almeno uno yogurt al giorno avrebbero un indice di massa grassa più ridotto.

Effettivamente l’apporto calorico dello yogurt è abbastanza limitato. Infatti 100 g di questo prodotto apporterebbero all’organismo soltanto 66 calorie, se questo proviene dal latte intero. In realtà in commercio ci sono decine di prodotti diversi e non tutti hanno lo stesso apporto calorico. Le calorie in una confezione di yogurt dipendono molto anche da ciò che viene aggiunto al prodotto. Solo un tipo di yogurt è quello con il minor apporto di calorie. Questo yogurt non farebbe ingrassare ed avrebbe anche altre benefiche qualità per l’organismo.

Lo yogurt sembrerebbe poter portare benefici anche a livello neurologico, perché sarebbe un alleato del buonumore. Infatti questo alimento contiene il triptofano che nell’organismo favorisce la produzione di serotonina, il cosiddetto ormone del buonumore.

Questo yogurt non farebbe ingrassare ed è contro la stitichezza

Uno yogurt al giorno non solo potrebbe aiutare a dimagrire e a mantenere sotto controllo la massa grassa, ma potrebbe favorire anche il buonumore. Gli intolleranti al lattosio e i vegetariani duri e puri, potranno scegliere lo yogurt di soia privo di zuccheri e di OGM.

Infine lo yogurt potrebbe essere utile per chi soffre di stitichezza o, all’opposto, per combattere la diarrea. I fermenti lattici presenti in questo alimento favoriscono la flora microbica nell’intestino in caso di stipsi. Lo yogurt di nuova generazione arricchito con altri ceppi batterici offre più benefici di quello tradizionale per questo problema. Alcuni studi condotti sui bambini avrebbero dimostrato che i probiotici potrebbero combattere la diarrea specialmente quella associata ad antibiotici. Lo yogurt è uno degli alimenti più ricci di probiotici e quindi potrebbe essere utile per contrastare proprio questo problema dell’intestino.

Quando consumarlo

Ci sono molti modi per consumare lo yogurt, a colazione, come spuntino ma anche a pranzo o come dessert. Al mattino a colazione, può essere consumato con i cereali, magari al posto del latte abbinato a fette biscottate, o pane, e marmellata.

Uno yogurt bianco intero è perfetto per uno spuntino di metà giornata per fermare l’appetito crescente. Si può mangiare anche insieme ad un frutto, magari una banana. A merenda può essere consumato con un cucchiaio di frutta secca, magari noci.

A pranzo insalata e yogurt potrebbero essere un pasto molto dietetico. Tuttavia è consigliato solo un paio di volte a settimana, in modo da seguire una dieta equilibrata. Infine dopo cena potrebbe essere un delizioso dessert se vi si aggiunge un cucchiaino di cacao amaro.

