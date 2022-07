I bambini spesso ne vanno pazzi e, in genere, il frigorifero non ne è quasi mai sprovvisto. Al supermercato lo troviamo distribuito su più scaffali, delle marche più disparate e dei tipi più diversi. Stiamo parlando dello yogurt che negli anni si è guadagnato anche il ruolo di alimento privilegiato per chi vuole dimagrire.

Ma spesso chi lo compra fa un grande errore di valutazione. Molti scelgono lo yogurt magro perché pensano abbia un apporto calorico inferiore a quello intero. Effettivamente è così. Purtroppo, però, molti trascurano un altro elemento ben più importante, che penalizza sia quello magro, che quello intero.

In commercio si trovano molti tipi di yogurt. Questo prodotto può essere intero oppure magro, bianco o con vari tipi di frutta. In alcuni casi è arricchito anche con scaglie di cioccolato oppure con cereali. Anche la versione bio è diffusissima. Ogni yogurt è ricco di proteine e queste contribuiscono a placare la fame perché acuiscono il senso di sazietà.

Ecco perché è uno degli alimenti preferiti di chi vuole perdere peso. 100 grammi di yogurt intero contengono 23 grammi di proteine ed apportano appena 66 calorie.

Ma le qualità nutritive non finiscono qui. Lo yogurt è adatto anche a chi è intollerante al lattosio e favorisce il benessere intestinale, anche grazie ai grassi buoni di cui è ricco.

Yogurt magro contro intero oppure proteico o senza lattosio, ecco quale fa ingrassare e quale scegliere

Molti, quando si trovano davanti allo scaffale dello yogurt, sono indecisi tra scegliere quello intero o quello magro, magari alla frutta. In realtà le poche calorie in più dello yogurt intero, contro quelle del magro, non incidono molto sul valore energetico.

La differenza di calorie tra uno yogurt intero e uno yogurt magro è ridottissima. Ciò che può fare la differenza tra uno yogurt e un altro è la presenza di zuccheri. Ecco perché è importante saper leggere le etichette delle varie confezioni e degli alimenti in generale.

Può capitare che un vasetto di yogurt contenga una quantità di zuccheri, per renderlo dolce, pari anche a 3 o 4 cucchiaini da caffè. A volte anche il 25% della porzione del vasetto è di zuccheri. Per ridurre al minimo l’apporto delle calorie da zuccheri, il consiglio è scegliere uno yogurt bianco senza zuccheri aggiunti, magro, ma anche intero. Nello yogurt bianco il contenuto di zuccheri è pari a un quarto di quelli non bianchi.

Chi lo desidera, per rendere più dolce e gustoso questo yogurt, può aggiungere dei pezzi di frutta fresca, ma anche frutta secca. In alternativa possiamo allungare mezzo vasetto di yogurt di frutta con uno stesso quantitativo di yogurt bianco, dimezzando così il contenuto di zucchero.

Quindi non dobbiamo fare una scelta tra yogurt magro contro intero oppure bio. Ciò che occorre guardare è la quantità di zuccheri presenti.

Approfondimento

Attenzione a questo integratore che prometterebbe di bruciare grassi e combattere anche l’invecchiamento oltre che ad aumentare le energie