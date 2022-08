La moda offre sul mercato pezzi di grande fascino, che arricchiscono la nostra collezione stagionale. In estate escono abiti e accessori trendy, ma che portano anche leggerezza. È questa la regola che si applica perfettamente sui pantaloni che snelliscono e fanno sembrare più alte.

Chi ha deciso di partire per le vacanze in direzione del mare probabilmente passerà buona parte del tempo in spiaggia. D’altronde è difficile rinunciare a una giornata in totale relax sul lettino, coccolati dal sole. Se anche noi, però, siamo tra quelle persone che adorano portarsi dietro un po’ di tutto, allora avremo bisogno di spazio a sufficienza.

Per fortuna, la borsa mare dell’estate è spaziosa e trendy. Per questo ci permetterà di portare sotto l’ombrellone tutto quello di cui avremo bisogno per trascorrere una giornata in spiaggia.

Stile e praticità

Tra i must have della stagione calda non ci sono solo pareo e bikini. L’accessorio che non può mancare e che completa il look impeccabilmente è la borsa mare. I parametri su cui basarsi per non sbagliare l’acquisto sono eleganza e comodità.

Di certo, alcuni modelli in vendita rispettano perfettamente questi canoni. Le borse dell’estate 2022 si presentano di diversa grandezza, colorazione e materiale. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Tra le tante opzioni, non potremo rinunciare a portare in spalla la desideratissima tote bag.

La borsa mare dell’estate è spaziosa per portare in spiaggia di tutto

Come un chiodo fisso di cui non riusciamo a liberarci, la tote bag sarà il nostro desiderio più grande per l’estate. In paglia, tela o addirittura pelle soddisferà appieno le nostre necessità e ci darà un aspetto a dir poco invidiabile. Questa borsa sembra fatta apposta per infilarci dentro di tutto. Dal telo mare alle creme abbronzanti, fino al pc per le stacanoviste. Senza dimenticare borracce, sandali e infradito o gli indispensabili occhiali da sole.

Nella tote bag lo spazio non manca, anzi, sembra quasi non ci sia un fondo. Se stiamo tutto il giorno fuori casa o lontani dall’hotel, diventerà la nostra compagna inseparabile. In più, non pecca nemmeno dal lato estetico.

I modelli più recenti non sono semplici “sacchetti” in cui riporre la roba. Sono veri e propri gioielli con dei tratti peculiari che li distinguono dalle altre borse. Tra questi, l’assenza di cerniere o zip e i due ampi manici a supporto. La grande versatilità, poi, permette di abbinarle sapientemente a ogni look che intendiamo esibire.

