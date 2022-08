Risparmiamo fino a 300 euro con offerte di viaggi a prezzi esclusivi

Agosto è il mese più caldo di tutti, ma è anche quello delle ferie. Proprio per questo motivo, il mese corrisponde a ciò che nel settore turistico chiamano “alta stagione”. Questo termine descriverebbe la situazione in cui i prezzi di hotel, B&B, villaggi turistici, biglietti aerei e così via aumenterebbero.

Certo, non è il massimo spendere tantissimi soldi per una vacanza. Anche se dovesse essere unica e indimenticabile. Soprattutto qualora non dovessimo essere soli. Cosa fare in questi casi? Stare a casa e non goderci le ferie?

Per quanto conveniente in termini economici possa essere, però, una vacanza ci vorrebbe, soprattutto per staccare la spina. Allora come fare per non spendere troppo, se dobbiamo partire con tutta la famiglia? Ebbene, due sarebbero le opzioni. La prima è cercare qualche bel posto nella propria regione, a prezzi ragionevoli. Magari in una località poco conosciuta rispetto a quelle più rinomate, ma bella allo stesso modo. La seconda è cercare le offerte di viaggi last second.

Ultima chiamata

Risparmiamo fino a 300 euro con offerte di viaggi economiche, e non stiamo parlando dei last minute. Ebbene, siamo abituati a sentire queste due paroline. Ultimo minuto, si traduce dall’inglese. Questi tipi di offerte sarebbero più economici, poiché si dovrebbe partire entro pochissimo tempo.

Ma ancora più breve è l’attesa con il last second. Con questo tipo di offerta, invece, potremmo partire anche l’indomani della prenotazione. Molti siti web adibiti ai viaggi offrono queste soluzioni.

Come fare

Per trovare la vacanza dei sogni, in economia, basterebbe cercare le offerte last second sul motore di ricerca. Alcuni offrono, addirittura, soluzioni all inclusive, ossia tutto incluso a prezzi esclusivi. Il bello di queste offerte è che possiamo trovare bassi prezzi anche in alcuni giorni stabiliti.

Certo, magari non è il massimo se abbiamo dei giorni precisi che non corrispondono a quelli decisi dalle offerte. Tuttavia possiamo provare ad inserire le date che preferiamo e cercare qualche offerta last second, anche sui siti delle agenzie di viaggio. Altrimenti possiamo provare a recarci direttamente in agenzia.

Risparmiamo fino a 300 euro con offerte di viaggi a prezzi esclusivi

Potremmo risparmiare tanti soldi con questa soluzione. Possiamo fare una vacanza con i fiocchi anche a meno di 500 euro per qualche giorno. Oppure una vacanza in un resort fuori dall’Italia per tutta la famiglia a meno di 1.000 euro. Che cosa stiamo aspettando? La vacanza che abbiamo sempre desiderato è proprio dietro l’angolo, basta voltarsi.

Lettura consigliata

Ecco cosa mettere in valigia per una vacanza al mare alla moda a 50 anni