Potrebbero ridurre il colesterolo cattivo e anche combattere scoregge e gonfiore addominale questi alimenti sostituti della carne rossa

Il colesterolo può essere definito come un grasso indispensabile per l’organismo. Tuttavia gli elevati livelli, soprattutto di quello LDL, potrebbero essere un fattore di rischio. Il valore del colesterolo totale non dovrebbe superare i 200 mg/dl.

Ciò nonostante, non vi sarebbe da preoccuparsi solo ed esclusivamente in un caso, se questo numero fosse superato. Questo è il caso in cui fosse il colesterolo HDL ad essere superiore. Per vedere, infatti, la divisione dei valori del colesterolo, bisogna fare un calcolo tra quello totale e il valore dei trigliceridi.

In ogni caso, sarà il medico ad eseguire questo calcolo. Qualora ravvisasse l’urgenza di ridurre questo valore, allora prescriverà una dieta priva di quegli alimenti ricchi di grassi, che andrebbero ad influire negativamente sul colesterolo.

Infatti, è di fondamentale importanza tenerlo a bada, poiché rappresenterebbe un fattore di rischio per la salute del cuore. Uno degli alimenti più ricchi di colesterolo è la carne rossa, ma anche le uova e i salumi lo sono. Ecco perché i nutrizionisti suggeriscono di limitarne i consumi.

Effettivamente, indicherebbero di consumare gli alimenti appena citati solo una volta a settimana. In sostituzione della carne rossa e delle uova, in termini di proteine, potremmo mangiare il pollo e il pesce. Infatti, questi ultimi due alimenti potrebbero ridurre il colesterolo cattivo ma anche combattere l’imbarazzante meteorismo, attraverso l’unione con delle spezie.

Pollo e curry

Gli amanti della carne rossa dovrebbero preferire il pollo. La sua carne è più delicata, ma soprattutto più leggera. Conterrebbe meno calorie e meno colesterolo rispetto a quella rossa. Non a caso è consumata soprattutto dagli sportivi per l’alto contenuto di proteine e per la leggerezza.

Il pollo può essere cucinato in diversi modi, poiché si presta a tantissime ricette. Tuttavia, quando il pollo viene insaporito attraverso l’utilizzo del curry, è tutta un’altra storia. Il curry è una spezia molto saporita, creata dall’unione di tante altre spezie: tra queste ricordiamo la curcuma e il cumino, giusto per citarne qualcuna.

Humanitas suggerisce che il curry, proprio grazie alla miscela di spezie, potrebbe avere diversi benefici. Tra questi vi sarebbe la protezione della salute cardiovascolare, attraverso la dilatazione dei vasi sanguigni e la riduzione del colesterolo cattivo. Inoltre, il cumino potrebbe essere utile contro le scoregge, nonché contro il gonfiore addominale.

Tuttavia, la lista dei cibi che potrebbero sostituire la carne rossa non è finita. Anzi.

Potrebbero ridurre il colesterolo cattivo e anche combattere scoregge e gonfiore addominale questi alimenti sostituti della carne rossa

Anche il salmone al curry è approdato nella cucina italiana. Unendo entrambi gli alimenti, non avremo solo la possibilità di gustare un piatto unico, ma anche di godere di alcuni benefici. Oltre a quelli appena menzionati sul curry, ricordiamo che il salmone sarebbe una buona fonte di omega 3.

Quest’ultima sarebbe una vitamina utile alla riduzione del colesterolo. Inoltre, sarebbe ricco di antiossidanti, capaci di prevenire l’invecchiamento precoce, nonché di favorire la circolazione sanguigna. Infine, la carne rossa potrebbe essere sostituita anche dai legumi, altra fonte di proteine. Consigliamo i falafel, delle polpette di ceci, aglio e prezzemolo. Una goduria.

Lettura consigliata

Tra i benefici potrebbero esserci quello del controllo sulla glicemia e la protezione del cuore ma pochi conoscono le controindicazioni