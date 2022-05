Ecco come eliminare la puzza di fumo dai tessuti e dai mobili con queste 3 soluzioni casalinghe a costo zero

Non è una novità che la sigaretta faccia male. Lo dicono i medici, così come gli scienziati. Addirittura vi è la dicitura anche nei pacchetti stessi. Tuttavia è una cattiva abitudine di miliardi di persone. Gli esperti hanno svolto un’indagine, focalizzando l’attenzione sull’Italia, sulle abitudini. I risultati parlano chiaro. Almeno fino al 2021, quasi il 20% dei ragazzi ha dichiarato di fumare. La notizia più sconvolgente, tuttavia, è che questi stessi ragazzi erano minorenni.

Chissà cosa si nasconde dietro la decisione di iniziare a fumare. Problemi familiari e stress potrebbero essere dei probabili motivi. Ma, tra i giovanissimi, il motivo principale potrebbe essere “l’andare di moda”. Come se, per inserirsi all’interno di un gruppo ed essere accettati, bisognasse fare un “sacrificio” per omologarsi.

In ogni caso, sono sempre più le persone che tendono a fumare dentro casa. La puzza che impregna i vestiti e i mobili non è facile da eliminare, soprattutto se usiamo semplicemente un deodorante o un profumatore per ambienti.

Per togliere la puzza di fumo, infatti, bisogna trattare il materiale con alcuni prodotti. Tuttavia, i rimedi naturali, cosiddetti “della nonna”, sarebbero proprio infallibili. Se fumiamo dentro casa e aspettiamo degli ospiti, non vorremmo farci trovare impreparati, no?

I rimedi naturali

Ecco come eliminare la puzza di fumo che impregna la casa attraverso l’utilizzo di prodotti che abbiamo in dispensa. In questo modo, non solo i nostri ospiti non si accorgeranno di nulla, ma sarà tutto a costo zero.

Innanzitutto, se i nostri capi puzzano di fumo, mettiamoli in ammollo con acqua e aceto bianco. L’aceto, infatti, oltre ad essere un prodotto disinfettante, è utile soprattutto per eliminare i cattivi odori.

Ma l’aceto bianco, unito al limone, è un portento anche per eliminare la puzza dai tessuti dei mobili, come la pelle, l’ecopelle, il cotone e il lino. Prendiamo una ciotola o una bacinella e aggiungiamo dell’acqua. Successivamente, spremiamo mezzo limone e aggiungiamo un po’ di aceto bianco.

A questo punto imbeviamo un panno in microfibra e andiamo a profumare i tessuti. Il divano e le poltrone sono i pezzi di arredamento che assorbono maggiormente tutti gli odori. Lasciamo asciugare, con le finestre aperte. Attenzione, però, al tessuto del divano. Alcuni sono particolarmente delicati, per cui questa soluzione casalinga potrebbe non essere valida.

Ecco come eliminare la puzza di fumo dai tessuti e dai mobili con queste 3 soluzioni casalinghe a costo zero

Invece, per eliminare lo sgradevole odore dalla casa in generale, potrebbe essere utile un profumatore per ambienti. In commercio esistono gli oli essenziali, utilissimi alle faccende domestiche. Infatti, possono essere aggiunti nel secchio del mocio per profumare il pavimento, oppure possono essere aggiunti anche alle soluzioni casalinghe citate poc’anzi.

L’olio essenziale che consigliamo per eliminare la puzza di fumo è quello all’eucalipto. Infatti, ha un profumo talmente intenso e fresco che coprirà i cattivi odori e, al contempo, donerà alla casa quel tono di freschezza.

