Li adoreremo sia a 20 che a 50 anni questi capi comodissimi e alla moda che stanno letteralmente spopolando

Il mondo della moda è tutto da scoprire. Non ci si annoia mai di seguirla, perché è talmente rivoluzionaria, a volte, che sembra quasi una sfida. Cambia in continuazione e questo a noi piace. Infatti, la moda è dinamica e mai banale o scontata.

L’abbiamo capito guardando la scelta degli stilisti nel riproporre non solo nuove tendenze, ma anche quelle vecchie. Ebbene sì, la moda alterna passato, presente e futuro e ci sbalordisce ogni volta. Non è un caso che gli stilisti rielaborino tendenze del passato. Se sono stati un boom durante quegli anni, perché non esserlo anche nel presente?

Questa è la logica che si nasconde dietro queste scelte. Ecco perché ritorna di moda, dagli splendidi anni ’70, una tendenza super chic che abbiamo amato e che ameremo. Ma un altro motivo che spinge gli stilisti a creare è la sperimentazione di nuovi trend che possano spopolare anche in futuro.

A volte, accostano tendenze passate e presenti in un tutt’uno, altre volte, invece, apportano delle piccole modifiche di stile ai trend del momento. Giusto per fare un esempio, l’hanno fatto con questa borsa protagonista dell’estate 2022.

Abbiamo fatto questa premessa per dire che il mondo della moda è una perfetta via da percorrere, affinché venga espressa, in toto, la nostra personalità. Siamo tutti d’accordo di preferire il connubio tra comodità e stile, no?

Certo, la moda e i trend hanno il loro fascino, ma la comodità è fondamentale. Proprio per questo, gli stilisti hanno lanciato una nuova tendenza, creando, finalmente, ciò che volevamo. Siamo sicuri che li adoreremo sia a 20 che a 50 anni, perché la loro universalità è il primo punto a loro favore.

Lo stile sporty chic

Tutti indossiamo le tute o un abbigliamento sportivo e non solo quando ci alleniamo. È un tipo di abbigliamento molto comodo, infatti. Lo indossiamo per fare una passeggiata, per incontrarci con gli amici, per fare la spesa.

Ma lo indossiamo anche perché ci autoconvinciamo che, avendo addosso l’abbigliamento sportivo, sia più probabile che ci venga la voglia di camminare maggiormente. In sostanza, rappresenterebbe anche una tattica per tenerci attivi nel movimento.

Da questo spunto, gli stilisti hanno ben pensato di coniugare la comodità dell’outfit sportivo con la moda. In questo caso, non solo saremo nella nostra comfort zone, ma avremo anche stile. Non c’è che dire, una scelta davvero geniale.

Li adoreremo sia a 20 che a 50 anni questi capi comodissimi e alla moda che stanno letteralmente spopolando

Dunque, nei prossimi mesi, assisteremo a vetrine e stand dedicati al mondo dello sport, non più semplici e scialbi, ma ricchi di fantasie e texture di tendenza. Per esempio, fu Dior a lanciare, nei lontani anni ’50, la tendenza animalier. Da quegli anni, non l’abbiamo più lasciata.

L’animalier piace così tanto a tutti che, addirittura, lo ritroveremo anche sul nostro abbigliamento sportivo. Ma non è ancora finita. Diremo addio a tuta e T-shirt semplici per dare il benvenuto a capi sportivi glamour e scintillanti. In pratica, splenderemo anche durante un allenamento!

