Al Mondo esistono un’infinità di nomi femminili eppure quando, in attesa della nostra piccola, dobbiamo sceglierne uno, sembra impossibile.

Qualcuno è più fortunato perché ha da sempre un nome del cuore e qualcun altro, invece, sa quali criteri vorrebbe rispettare e dovrà scegliere tra 3 o 4 alternative. C’è, poi, chi vuole qualcosa di storico, chi preferisce i nomi stranieri e chi magari va a caccia delle ultime tendenze.

Ma se proprio noi non appartenessimo a nessuna di queste categorie? Potrebbe essere un vero disastro, perché la cicogna è in arrivo e ancora non sappiamo come chiamare la nostra bimba.

In questo articolo, allora, cercheremo di dare qualche suggerimento ispirato alla bellezza, alla delicatezza e alla singolarità dei fiori.

Raramente si chiama la propria figlia come un fiore anche se questi 7 nomi femminili sono unici e bellissimi

Anche se può sembrare strano prendere spunto dalla botanica, ci sono alcuni nomi di fiori che sono perfetti da dare a una bambina.

Si tratta di nomi molto brevi e facili da pronunciare, ideali, quindi, anche per chi cerca qualcosa che non abbia abbreviazioni. Inoltre, sono tutti poco diffusi e davvero molto particolari e questo perché lasceremo da parte quelli più comuni come Rosa e Margherita.

I primi 3 della lista

La nostra lista inizia con questi 3 nomi:

Iris;

Ninfa;

Lilia.

Si chiamava Iris la messaggera degli dei che agiva sotto forma di arcobaleno. L’omonimo fiore, poi, ha una forma particolare, petali vellutati e ricche sfumature del viola e del blu. Per quanto riguarda l’onomastico, si festeggia il primo novembre.

Ninfa, invece, è davvero poco diffuso e trae origine da Ninfea, lo spettacolare fiore acquatico che dipinse anche Monet. La sua origine è greca e così si chiamavano le divinità dei boschi, dei fiumi e dei laghi. Il suo onomastico è il 10 novembre.

Lilia significa “giglio” in latino e richiama la purezza estrema. Il suo colore è il bianco e l’onomastico si festeggia il primo novembre.

Gli altri 4

La lista continua con questi 4 ultimi deliziosi nomi che sono:

Dalia;

Erica;

Fiordaliso;

Altea o Althea.

Dalia è il nome dell’omonimo fiore perenne e ha origini svedesi. Si reputa estremamente augurale e allegro e l’onomastico si festeggia il primo novembre.

Erica è uno dei nomi più diffusi tra i reali di Svezia e Danimarca e i fiorellini sono minuscoli e teneri. Il suo colore è il viola chiaro e l’onomastico è il 18 maggio.

Fiordaliso è il nome di un fiore bellissimo e autunnale dalle sfumature azzurro cielo. Le sue origini sono francesi e l’onomastico è il primo novembre.

Infine, Altea vuol dire “colei che cura” e infatti anche l’omonima pianta ha tantissime proprietà benefiche. In questo caso il colore è l’attualissimo lilla e l’onomastico è il primo novembre.

Raramente, quindi, si chiama la propria figlia come un fiore anche se questi 7 nomi femminili sono unici e bellissimi. Forse varrebbe la pena considerarli e proporli al proprio partner per distaccarsi da quelli più tradizionali o per mixarli insieme.

