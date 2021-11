Molti dei materiali che utilizziamo in casa e che vediamo generalmente come usa e getta possono in realtà trovare degli usi alternativi. Tutti sappiamo che è buona regola conservare barattoli di vetro, scatoloni, buste e nastrini. Questi oggetti infatti trovano spesso una seconda vita nelle nostre case.

Ma anche oggetti apparentemente inutili possono invece rivelarsi molto preziosi. È il caso ad esempio dei classici contenitori dell’acqua distillata. Sono quelli che utilizziamo per riempire il ferro da stiro. L’acqua distillata viene di solito venduta in flaconi di plastica di grosse dimensioni. E proprio questi contenitori possono tornare molto utili in giardino. Vediamo perché.

Attenzione, conserviamo i contenitori dell’acqua distillata perché sono utilissimi in giardino in questo caso

Se abbiamo un contenitore dell’acqua distillata vuoto, non gettiamolo via. Può infatti risultare prezioso per il nostro orto. I flaconi di acqua distillata, infatti, sono generalmente prodotti con plastica dura, che è molto più resistente rispetto alla plastica delle bottiglie d’acqua. Proprio per questo possono tornare utilissimi in giardino. Basterà ritagliare il fondo per sfruttarli come mini-serre. Quindi attenzione, conserviamo i contenitori dell’acqua distillata perché sono utilissimi in giardino in questo caso. Vediamo come trasformarli.

Conserviamo il tappo e rimuoviamo il fondo

Per trasformare i flaconi di acqua distillata in piccole serre utilissime in giardino basta una sola mossa. Occorre semplicemente rimuovere il fondo del flacone con un taglierino o con delle forbici di grandi dimensioni. Facciamo attenzione a non tagliarci, perché la plastica è molto dura. Non gettiamo via il tappo, che ci aiuterà a regolare temperatura e umidità all’interno della nostra mini serra. Ma vediamo come utilizzarla al meglio.

Come utilizzare la mini-serra in giardino

Sfruttare al meglio la mini serra è semplicissimo. All’inizio della primavera, quando pianteremo i semi, conficchiamo la bottiglia nel terreno, in modo che li copra e li protegga. Teniamo il tappo chiuso durante la notte per mantenere una temperatura più alta all’interno della serra, e rimuoviamolo durante il giorno per far evaporare meglio l’umidità.

Grazie all’uso delle mini serre, potremo cominciare la coltivazione dei nostri ortaggi con circa un paio di settimane di anticipo rispetto al tipico calendario delle semine, perché le piantine patiranno meno il freddo. In questo modo potremo anche saltare un passaggio nella coltivazione: invece di far germogliare i semi in semenzaio e poi trasferirli in terra piena, potremo seminarli direttamente in giardino.

Se coltiviamo l’orto sul balcone o in casa ecco come creare una mini serra sul davanzale per seminare le piantine dell’orto.