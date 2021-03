Da qualche anno a questa parte, le donne hanno abbandonato le lunghe chiome fluenti. Grazie anche a star della tv e ad attrici famose che si sono convertite al corto, sempre più donne, più o meno giovani, hanno azzardato il taglio di capelli corto.

Sicuramente super pratico da gestire e alla moda, a molte però assale il dubbio di perdere femminilità. A parte il fatto che i tagli corti da donna nulla hanno a che vedere con i tagli da uomo, in questa guida daremo degli utilissimi suggerimenti per essere sexy e femminile anche con un taglio corto di capelli.

Trucco

Con i capelli corti non ci sono scuse. Il viso rimane totalmente scoperto e nascondere imperfezioni o difetti diventa davvero difficile. Puntare allora tutto sul trucco. Parola d’ordine: osare!

Per prima cosa, bisogna creare un’ottima base. Con primer e correttori, mascherare occhiaie e brufoli, e dar vita così ad un incarnato impeccabile. Decidere quindi qual è il proprio punto di forza, e puntare su quello: occhi o bocca.

Occhi

Chi ha la fortuna di avere degli occhi grandi, con belle ciglia folte e lunghe, niente di meglio che valorizzarli.

Il bold eyeliner è perfetto per rendere lo sguardo magnetico, da associare ad uno stile “smokey eyes” in base al colore degli occhi stessi. Assolutamente da non dimenticare, infine, ciglia e sopracciglia. Le prime possono essere ulteriormente enfatizzate con il mascara, mentre l’arcata sopraccigliare deve essere assolutamente perfetta: piena e ben delineata. Per sapere come avere uno sguardo intenso, può essere utile la guida “Trucchi e consigli per infoltire le sopracciglia”

Labbra

Chi invece vuole puntare tutto sulla bocca, i consigli sono due: disegnare bene il contorno e scegliere colori decisi: rosso, corallo, fucsia. Attenzione: il resto del trucco deve rimanere molto sobrio. Altrimenti si rischia di apparire troppo volgari!

Chi invece non è particolarmente abile con ombretti, rossetti & C. può comunque essere sexy e femminile anche con un taglio corto di capelli.

L’importante è dare un tocco di luce all’incarnato con dei bronzer. Ed ancora, sottolineare, accentuandoli, gli zigomi con un blush più deciso.