È tra le acconciature più in voga del 2022. Crea volume e nuove proporzioni ed è facile da gestire. Non ha bisogno di particolari “messe in piega” e si presenta giovanile, glamour e di classe. Insomma, un vero asso nella manica che accontenta donne di fascia d’età differente. Non a caso, infatti, questo taglio di capelli meraviglioso piace molto alle donne giovani, ma anche a quelle più mature.

Consigli degli esperti

Prima di capire di che taglio si tratta, suggeriamo 2 consigli utili che renderanno giustizia a qualsiasi chioma, anche quella più indisciplinata.

Avere dei capelli belli, sani e setosi è il sogno di tutte. Eppure, non si ha mai il tempo adeguato da dedicare al benessere della propria chioma. Maschere e trattamenti rigeneranti richiedono molti minuti di posa. Un inconveniente che spesso porta ad una rinuncia del trattamento stesso. Attenzione, però, perché in molte sottovalutano questi 3 trucchi veloci che agiscono di notte, e che regalano risultati davvero favolosi.

Inoltre, sono tante le donne che cercano il modo più veloce per dare volume alla chioma, partendo dalla radice. Ecco, dunque, i trucchetti migliori, scelti dagli esperti del settore.

Ed ora, siamo pronti per presentare il taglio ispirato ad un fiore e che sta facendo impazzire moltissime donne.

Infatti, questo taglio di capelli meraviglioso ha il nome di un fiore e sta spopolando perché ringiovanisce subito il viso di ogni donna

Stiamo parlando del “Lily Cut”. Un taglio medio ispirato ai petali sovrapposti del giglio (che scientificamente prende il nome di Lilium). Uno stile che ricorda quei look dall’aria trasgressiva delle rockstar anni ’70. Un mix perfetto di freschezza e sensualità che esprime femminilità e leggerezza.

Questo taglio prevede un affascinante gioco di scalature interne che donano più struttura e forma ad ogni viso. Adatto per tutti i tipi di capelli, il Lily Cut addolcisce i lineamenti e allo stesso tempo rimpolpa e ringiovanisce. Soprattutto grazie alle ciocche frontali che cadono sugli zigomi. Una sorta di frangia a tendina che incornicia il volto con delicatezza.

Questo taglio si era già fatto spazio in passato, ma è tornato in auge da febbraio scorso ed ora non smette di collezionare consensi. Difatti, sono sempre più numerose le star del fashion system che si fanno immortalare con il Lily Cut.

