Anche quando è avanzato, il pollo rappresenta la base per la preparazione di nuove pietanze.

Per preparare il pranzo, partendo dal pollo, che si tratti del petto o dei bocconcini, ci sono modi per cucinarlo e per condirlo che sono diversi dal solito e che permettono di deliziare il palato di tutti i commensali.

Per esempio, il pollo si presta bene per ricette speziate, ma anche per la cottura con aromi come l’alloro e il rosmarino. Vediamo allora come preparare prima una bella insalata di petto di pollo al curry e poi, come alternativa, pure i bocconcini di pollo con ortaggi e sciroppo d’acero.

Come cucinare il petto di pollo e i bocconcini con questi 2 modi semplici e veloci che sono decisamente diversi dal solito

Nel dettaglio, il petto di pollo al curry si cucina in padella con olio extravergine di oliva. Scolare, poi, con un mestolo forato e metterlo in un recipiente.

Nella stessa padella prima si fa rosolare la cipolla e poi si aggiunge il curry. Per evitare che si attacchi aggiungere eventualmente un altro filo d’olio e, infine, l’uva passa, facendo cuocere giusto per un altro minuto.

A questo punto, per cucinare il petto di pollo al curry, occorre aggiungere il composto ottenuto al pollo precedentemente cotto. Far raffreddare e riporre in frigorifero coprendo con la pellicola.

Per servire a tavola, poi, basterà aggiungere una o due mele ridotte a cubetti e una cipolla tagliata in modo grossolano e in base alla quantità di pollo che è stata cucinata.

Mescolando tutti gli ingredienti, l’insalata sfiziosa di petto di pollo al curry sarà pronta per stupire tutti i commensali.

Come si preparano i bocconcini con ortaggi e sciroppo d’acero

Pure per il pollo con ortaggi e sciroppo d’acero si parte dal far rosolare in una padella capiente i bocconcini di pollo in olio d’oliva extravergine e con rosmarino e alloro. Poi salare e pepare a fine cottura.

Tolto il pollo si fa appassire la cipolla per poi rimettere i bocconcini in cottura a fiamma dolce per amalgamare. Nel frattempo, come contorno, si fanno scottare a parte i fagiolini, mentre in padella si aggiunge sciroppo d’acero precedentemente mescolato con aceto. Dopo aver fatto sfumare, servire a tavola i bocconcini di pollo con ortaggi e sciroppo d’acero ben caldi.

Lettura consigliata

Basta torta salata e petto di pollo in padella per una cena lampo pronta in 5 minuti, ecco la ricetta geniale quando non si ha voglia di cucinare