Può capitare che dopo qualche lavoretto di ristrutturazione domestica, ci siano delle pulizie da effettuare e tracce di materiali da rimuovere. Ad esempio, ridipingendo le pareti di casa, potrebbe capitare che qualche goccia di vernice cada sul pavimento o sul battiscopa. In questi casi, dobbiamo provvedere subito all’immediata pulizia, per evitare che queste macchie diventino difficili da eliminare. Ma anche utilizzando il silicone potrebbero succedere degli inconvenienti. Questo materiale potrebbe inavvertitamente cadere su pavimento, piastrelle e vetri della doccia.

Che funzione svolge il silicone

Il silicone non è altro che un materiale utilizzato spesso in bagno o in cucina, per sigillare i vetri della doccia, fissare le mattonelle e così via. La sua principale funzione e quella di impedire che l’acqua o l’umidità si insidi tra le fessure, provocando dei danni irreparabili. Ma può capitare che, utilizzando questo prodotto, alcune gocce cadano sul pavimento, sul vetro o nel piatto doccia. Dobbiamo intervenire immediatamente, per rendere più facile l’operazione di pulizia e impedire che il silicone si asciughi troppo.

Per rimuovere questo materiale dobbiamo prima ammorbidirlo utilizzando dell’acqua calda. Poi, con l’aiuto di una spatola o un raschietto, eliminiamo i residui. Ma facciamo attenzione, perché utilizzando questi oggetti alcuni materiali potrebbero graffiarsi. Cerchiamo di adoperare delle spatole di plastica e non strofinare troppo. Al posto dell’acqua calda, possiamo utilizzare anche del semplice aceto.

Per rimuovere i residui di silicone dalla doccia, pavimenti e altre superfici ecco quali rimedi casalinghi potremmo utilizzare

Ma per eliminare i residui di silicone, possiamo anche utilizzare due prodotti che spesso sono presenti in casa e che ci aiutano nelle pulizie domestiche. Parliamo dell’alcol e dello sgrassatore. Iniziamo con l’alcol. L’operazione di pulizia è molto semplice. Basterà ammorbidire i residui utilizzando l’acqua calda. Facciamo trascorrere qualche minuto e, con l’aiuto di una spatola, stacchiamo il silicone. Ora non dobbiamo fare altro che utilizzare una soluzione di acqua e alcol per eliminare definitivamente i residui rimasti.

Un’altra soluzione per rendere questo materiale sigillante più morbido e facile da rimuovere sarebbe quella di utilizzare un semplice sgrassatore. Applichiamo sopra al silicone questo prodotto, miscelato con dell’acqua, e strofiniamo delicatamente. Naturalmente, prima di utilizzare questi due prodotti, assicuriamoci che non rovinino i pavimenti e le piastrelle. Quindi, per rimuovere i residui di silicone dalla doccia e da tutte le altre superfici, possiamo utilizzare questi semplici rimedi casalinghi.

