Più alte e alla moda, è possibile grazie ad un semplice taglio di capelli. Infatti questo taglio di capelli adatto a tutte è di moda e fa sembrare più alte. È un taglio molto richiesto nei saloni e ora che è iniziata la settimana della moda si comincia a vedere anche in qualche foto di street style. Look dei capelli scelto dalle più note influencer, modelle e talents al Mondo. Ma nessuno ha inventato nulla, infatti è un taglio di capelli che andava di moda svariati anni fa, ma come ogni cosa, prima o poi torna sempre.

Inoltre per essere veramente alla moda, oltre a fare questo taglio di capelli, possiamo scegliere di tingerlo in due tonalità, ovviamente quelle di tendenza. Questi due splendidi colori saranno la vera tendenza per le tonalità dei capelli autunno inverno. E se proprio desideriamo seguire alla lettere i trend moda allora ecco tutte le novità dei colori unghie per l’autunno assolutamente da conoscere e poi indossare.

Questo taglio di capelli adatto a tutte è di moda e fa sembrare più alte

Ma torniamo a parlare del nostro mitico taglio di capelli. Prima cosa il nome. Questo taglio si chiama “clavicut” ed è un caschetto che arriva alle clavicole. Ovviamente da qui il nome. È un taglio di capelli che incornicia il volto, geometrico e con una leggera scalatura in avanti. Questo taglio è la giusta lunghezza di caschetto, perché non va ad abbassare la figura, ma anzi la allunga. L’idea di base è di portare un taglio di capelli legato alla propria altezza. Ma più si è piccole più si avrà bisogno di un taglio leggero, se invece si è alte si può optare per un taglio lungo e pesante.

A chi sta bene questo clavicut?

Per fortuna sta bene a tutte e quindi non bisogna assolutamente temere il risultato di questo taglio. Ovviamente la cosa migliore da fare è affidarsi ad un esperto parrucchiere che cucirà alla perfezione questo taglio sul volto della cliente. Anche i colori da fare sono veramente tanti se non tutti. Infatti si può optare per i due colori di tendenza, come abbiamo accennato prima. Oppure possiamo scegliere altre nuance, cerchiamo però sempre di farle funzionare in base alla nostra carnagione. Questo taglio è però perfetto per chi ha i capelli lisci, perché saranno super luminosi e brillanti.

Approfondimento

