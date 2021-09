Ogni stagione esce una nuova collezione con dei nuovi trend. E quindi il desiderio di avere quell’oggetto nel proprio armadio è tanto. A lanciare le mode sono i grandi brand, oppure sono le star che indossano i grandi brand del lusso. E questo sicuramente è un po’ limitante, perché ovviamente non tutti possono permettersi quello specifico oggetto a quella cifra. Ecco che gli stivali che andranno di moda in autunno si possono avere anche in versione low cost.

Il trend dell’autunno

Il trend per l’autunno e per l’inverno è lo stivale che arriva fin sopra la caviglia. Anche se, onestamente, è abbastanza complesso da abbinare dato che spezza molto la figura. Quindi il consiglio è di non abbinarlo con dei jeans, ma scegliamo piuttosto dei vestiti lunghi o delle gonne. Ad ogni modo, nonostante questa sua particolarità, è comunque amatissimo. E quindi i brand in collezione stanno inserendo questo famoso stivale. Ma vediamo quali sono le proposte low cost che si trovano in giro per essere alla moda, spendendo cifre medie ma comunque di buona qualità.

Gli stivali che andranno di moda in autunno si possono avere anche in versione low cost

Il primo stivale che proponiamo è di Pavement. Il modello Teodora infatti è il trend del momento. Questo stivale realizzato in pelle nubuk ha la punta tonda, la suola sintetica a plateau con tacco largo. Il modello esiste in due colorazioni sia nude sia nero. E il prezzo al pubblico è di 160 euro.

Un altro prodotto è lo stivale Kendall di Raid. Questo è realizzato in finta pelle quindi più facile da pulire e da usare in giornate piovose. Il plateau è realizzato in due colorazioni sia nero-arancione sia nero-trasparente. Prezzo al pubblico 54,99 euro.

Il brand Bianca Di invece propone uno stivale in tre colorazioni: avorio, nero e verde. Nello stesso boot unisce materiali come pelle e finta pelle. Il plateau è in materiale sintetico. Prezzo al pubblico 139,99 euro.

Infine Bianco che ha prodotto nella sua gamma stivali a punta tonda in pelle con la suola in materiale sintetico senza chiusura in tantissime colorazioni. Queste vanno dal khaki al cognac passando per il ghiaccio e il dark brown.

Ed ecco allora alcune proposte degli stivali di tendenza autunno-inverno 2021-2022 ad un prezzo accessibile. In questo modo si può essere alla moda senza spendere cifre esorbitanti. Perché alla fine il bello della moda è che è democratica, ed ognuno è libero di indossare il brand che vuole.

