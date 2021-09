Quale è la nostra reazione di fronte ad un comportamento che riteniamo intollerabile? Rimaniamo impassibili a subire o andiamo su tutte le furie con annessa scenata? Ognuno di noi ha un carattere diverso e anche i modi di reagire possono variare da persona a persona.

Sicuramente i due modi descritti prima sono entrambi sbagliati, eccessivi nei due opposti. L’ira è una manifestazione di emozioni che esplode quando si crede che i propri diritti o bisogni siano offesi. Fra le strategie per reagire nel migliore dei modi agli attacchi di rabbia c’è sicuramente quella di sfruttarla per darci forza. Quella forza che ci serve ad oltrepassare gli ostacoli che la vita ci pone davanti. Per far sì che questa rabbia sia un aiuto positivo la si deve usare con lucidità.

Che tipo di persona arrabbiata si è?

Come già detto le reazioni possono essere due, o quasi. Esistono le persone a cui “parte un neurone”: perso totalmente il controllo, si scaglia sia verbalmente che fisicamente contro chi gli ha fatto il torto. Così facendo, non solo si rischia di non aver mai ragione o di rovinare i rapporti interpersonali, ma ne risente anche il fisico. Reazioni troppo aggressive possono portare alla lunga problemi cardiovascolari e dolori muscolo-scheletrici.

La seconda tipologia di reazione è esattamente l’opposto di quella già descritta. Rimanere in silenzio, senza reagire minimamente, può sfociare in una totale insicurezza di sé stessi e poi in distacco, con tutti i problemi che ne conseguono.

Esiste, invece, una terza reazione, la più efficace e giusta: la via di mezzo che ci fa esprimere con pacatezza ma autorità le nostre opinioni.

Le strategie per reagire nel migliore dei modi agli attacchi di rabbia

È importante quindi capire quali sono i modi per affrontare i momenti di attrito che ci troveremo di fronte. Quante volte abbiamo sentito la frase “conta fino a 10”? È un metodo davvero efficacie per annullare il nervosismo accumulato quello di allontanarsi dal luogo del misfatto e camminare un po’ riflettendo.

Magari, facendo proprio questo, tornerà in mente il modo in cui ci arrabbiavano in casa nostra da piccoli. Potrebbe essere proprio questo il modo per cambiare i metodi che tanto non ci piacevano quando eravamo bambini.

Se non si è proprio accecati dal fatto e si ha paura di reagire male, il confronto con una persona esterna può essere utile. Sfogarsi con un amico e farsi consigliare da chi il problema non lo conosce può essere davvero prezioso, così da affrontare in maniera consona lo screzio. Il nostro carattere può essere plasmato e migliorato.

Esistono metodi davvero efficaci per scaricare lo stress o svuotare la mente. Una corsa, una nuotata o una più tranquilla seduta di meditazione sono solo alcune attività che miglioreranno il nostro “caratteraccio”.