Il frutto della passione o maracuja è un frutto tropicale, poco calorico, originario del Brasile, ma coltivato anche in Asia, in Africa e, in generale, nei Paesi con clima tropicale. Si riconosce dalla sua buccia viola o marroncina e dal suo sapore dolce e acidulo.

Di questo frutto si mangia solo la polpa, che si presenta con una consistenza gelatinosa e piena di semini. Per capire se il frutto è maturo al punto giusto, dobbiamo prestare attenzione alle grinze della buccia. Se le vediamo sul frutto, potremo acquistarlo con fiducia, sicuri di poterlo utilizzare nel suo sapore esclusivo.

Come preparare romantici cheesecake al frutto della passione con questa deliziosa ricetta

Le proprietà del frutto della passione sono incredibili. Contiene infatti vitamina A e vitamina C, sali minerali tra cui potassio, ferro, fosforo, oltre a fibre e antiossidanti. Aiuta l’intestino ad avere un corretto funzionamento e abbassa i livelli di colesterolo nel sangue.

Per tutti questi motivi ci stuzzicava l’idea di utilizzare questo frutto esotico per preparare un dolce facile e gustoso. Per una serata a due, o per far bella figura con amici e parenti, vi spieghiamo adesso come preparare romantici cheesecake al frutto della passione con questa deliziosa ricetta.

Ingredienti per 6 piccole monoporzioni

6 stampini a forma di cuore;

225 gr di biscotti al cacao;

150 gr di burro;

45 gr di zucchero;

6 fogli di gelatina bianca;

225 g di ricotta;

75 g di zucchero;

1 cucchiaio di succo di limone;

1 bustina di vanillina;

125 ml di panna fresca;

Per la copertura

6 frutti della passione;

150 ml di succo di frutto della passione ;

3 fogli di gelatina bianca.

Procedimento

Prepariamo la base. Mettiamo, quindi, i biscotti in un sacchetto e riduciamoli in briciole con l’aiuto di un mattarello. Poi, mescoliamo al burro ammorbidito e a 45 gr di zucchero. Lavoriamo con le mani l’impasto fino a quando sarà omogeneo e con questo ricopriamo il fondo di 6 stampini a forma di cuore per circa 2 cm. Stendiamolo bene, premendo leggermente. Dopo di che, mettiamo in frigo per un’ora.

Prepariamo adesso la crema, ammorbidendo 6 fogli di gelatina in acqua fredda. Mescoliamo la ricotta, 75 gr zucchero, il succo di limone e la vanillina. Sciogliamo, poi, la gelatina bagnata in un pentolino a fiamma bassa, senza raggiungere l’ebollizione. Uniamo alla gelatina 3 cucchiai di crema di ricotta poi mescoliamo il composto con la restante crema di ricotta. A questo punto, montiamo la panna e uniamola a questa crema poi spalmiamo il composto sulla base di biscotti e poniamo in frigo per due ore.

Per la copertura

Dividiamo i frutti della passione a metà, estraiamo la polpa con un cucchiaio e scaldiamo leggermente in un pentolino con il succo. Ammorbidiamo 3 fogli di gelatina in acqua fredda, strizziamoli e sciogliamoli nel succo caldo. Versiamo, poi, il composto sui mini cheesecake e, quando si sarà raffreddato, riponiamo in frigo almeno 2-3 ore. Togliamo delicatamente i dolcetti dagli stampini e serviamo nei piattini da portata.

