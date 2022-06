Come se non bastassero tutti gli allarmismi di guerre ed epidemie ecco uno studio che ci avvertirebbe sui pericoli nella carta igienica. Ma come, verrebbe da pensare, nemmeno quando ce ne stiamo in bagno, magari con un bel libro, possiamo starcene tranquilli. Eppure, secondo un pool di ricercatori americani, il rotolo di carta igienica che abbiamo nel bagno di casa potrebbe essere un pericolo per la nostra salute. Senza che i nostri Lettori però si preoccupino, parliamo di rischi “presi per i capelli”. Davvero minimi, ma comunque evidenziati e resi noti pubblicamente. Vediamo di andare ad analizzarli in questo articolo della nostra Redazione.

Attenzione alle sostanze chimiche che la compongono

Questo studio internazionale ci metterebbe in guardia su possibili pericoli inaspettati. Prima di entrare nel merito dello studio vero e proprio, vogliamo soffermarci su una polemica che era scoppiata qualche mese fa. Erano stati presi dei campioni di rotoli di carta igienica, nella cui lavorazione sarebbero stati usati dei prodotti chimicamente pericolosi per la pelle. Ci riferiamo alla formaldeide e al bisfenolo, sostanze che entrando in contatto proprio con la nostra pelle, potrebbero procurare dei fastidiosi pruriti e degli arrossamenti.

Soprattutto a contatto con le parti intime, oppure con i glutei morbidi e delicati dei bambini. Tranquillizziamo i nostri Lettori, perché le maggiori case italiane non sono implicate in questa indagine, che aveva invece coinvolto alcune aziende straniere. Ancora una volta è bene sottolineare quanto le nostre realtà economiche industriali puntino tantissimo sulla sicurezza produttiva di beni e alimenti. Attenzione, quindi a risparmiare eventualmente sulla carta igienica, controllando però che sia possibilmente a marchio italiano.

Questo studio internazionale ci metterebbe in guardia su alcuni pericoli nella carta igienica che usiamo in bagno

Secondo questo lo studio internazionale dovremmo stare attenti a dove mettiamo il rotolo. Molti di noi infatti per comodità, non lo lasciano inserito nell’apposito portarotolo. Che, solitamente non è così vicino al water e, per questo motivo teniamo un rotolo a portata di mano. Ma secondo i ricercatori americani, ogni volta che tiriamo lo sciacquone dopo aver fatto i nostri bisogni, rischieremmo di disperdere alcuni batteri presenti nelle acque di scarico. Batteri che andrebbero quindi a depositarsi sul rotolo di carta igienica mantenuto in prossimità della tazza, ma non all’interno del portarotolo. Uno studio internazionale che ha il vantaggio di ricordarci ancora una volta come l’ordine sia importante anche nelle faccende casalinghe più semplici e quotidiane. Water sempre protagonista della nostra casa anche quando non riusciamo a pulirlo come vorremmo.

