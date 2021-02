Quotidianamente su queste pagine, i nostri Lettori trovano consigli utili per creare e utilizzare detergenti e disinfettanti fai da te naturali. Non sempre, però, abbiamo tempo e voglia di metterci a creare, e, quindi preferiamo velocità e comodità, acquistando i classici prodotti del supermercato. Però, attenzione a questo detergente particolarmente tossico che usiamo sempre in casa e, che alla lunga, potrebbe nuocere alla salute di tutto il nucleo familiare: la candeggina. Parliamo di un prodotto che ben conosciamo, e, proprio per questo, dobbiamo limitare nell’uso quotidiano.

Troppa candeggina fa male ai bambini

La candeggina è in assoluto uno dei prodotti che utilizziamo di più per disinfettare tutte le superfici di casa. A maggior ragione, in questi ultimi mesi. Attenzione, però, che, secondo uno studio internazionale, utilizzare troppa candeggina in casa non farebbe bene alla salute dei componenti. Soprattutto a quella dei bambini. La ricerca ha coinvolto quasi 10.000 bambini di età tra i 6 e i 12 anni, di vari paesi europei, non l’Italia, però. Le mamme e i papà di questi bambini hanno volontariamente partecipato all’esperimento, forti del massiccio utilizzo di candeggina in casa. Ebbene, è emerso che i loro bambini, rispetto ai coetanei i cui genitori utilizzavano altri prodotti presentavano maggiormente questi sintomi:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

polmoniti;

influenze;

bronchiti;

sinusiti;

otiti;

asma.

Quindi, attenzione a questo detergente particolarmente tossico che usiamo sempre in casa e alle sue controindicazioni, secondo lo studio riportato.

A casa e nelle scuole

Un altro dato particolarmente interessante emerso da questo studio è il seguente: l’uso di candeggina nelle scuole. Nei paesi scandinavi, dove la candeggina è rara sia nelle case che nelle scuole, i bambini avevano minor possibilità di contrarre le malattie di cui sopra con percentuali addirittura del 20%. A differenza di paesi come la Spagna, invece, in cui questo detergente è ampiamente usato a livello scolastico e domestico. In particolar modo i bambini delle scuole spagnole hanno dimostrato un’esposizione decisamente maggiore a contrarre influenza e tonsillite, rispetto ai bambini nordici. Ci permettiamo quindi di consigliare un detergente naturale nell’approfondimento sottostante.

Approfondimento

Vetri sempre puliti con questo detergente fai da te