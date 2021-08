Poche faccende di casa sono più spiacevoli della pulizia della doccia. Non solo dobbiamo assumere una posizione per niente comoda, ma per di più ci tocca lottare con peli e capelli finiti nello scarico. Soprattutto se abbiamo i capelli lunghi, lo scarico della doccia potrebbe rallentare o addirittura intasarsi a causa della presenza dei capelli. Fare attenzione quando ci facciamo lo shampoo a non far cadere i capelli nella doccia spesso non basta, e così ci ritroviamo a carponi a cercare di estrarre i capelli ormai disgustosamente aggrovigliati nello scarico.

Ma non dobbiamo rassegnarci per forza a compiere questa attività regolarmente: esistono dei metodi geniali per prevenire il problema, bloccarlo sul nascere e non dover mai più avere a che fare con un groviglio di capelli nello scarico della doccia.

Ecco l’idea geniale per dire addio per sempre ai capelli nello scarico della doccia

Ma di quale metodo stiamo parlando? È semplicissimo: basta acquistare un banale ed economico accessorio. Possiamo chiamarlo ‘raccogli-capelli’. Si tratta di una sorta di filtro che possiamo posizionare sopra allo scarico, in modo che i capelli non finiscano all’interno. Il raccogli capelli funziona in maniera molto semplice: ha dei buchi che lasciano passare l’acqua, ma che sono troppo piccoli per i capelli. In questo modo i capelli rimangono intrappolati sulla superficie del ‘raccogli-capelli’, e non dovremo fare altro che sollevarlo, rimuovere i capelli e rimetterlo al suo posto. Ecco l’idea geniale per dire addio per sempre ai capelli nello scarico della doccia. Questi oggetti possono essere fatti di metallo o di rete, ma i più versatili sono quelli in silicone, molti dei quali sono anche dotati di piccole ventose per assicurarsi che non si stacchino mai dal loro posto nella doccia. Ma vediamo anche come possiamo costruirne uno a casa.

Possiamo costruire un ‘raccogli-capelli’ in poche mosse

Se non vogliamo acquistare un accessorio specifico, possiamo anche costruirci un ‘raccogli-capelli’ a casa in poche mosse. Basta una retina metallica abbastanza robusta e un po’ di manualità. Possiamo ad esempio utilizzare un vecchio colino. Basterà ritagliare la rete tutto intorno, assicurandoci che sia della misura giusta per coprire il nostro scarico. Dopo di che, utilizziamo del nastro isolante per fissare il nostro ‘raccogli-capelli’ sopra lo scarico della doccia. Il nastro adesivo con la tenuta migliore è quello che usano gli elettricisti. Sarà semplicissimo lavare il nostro ‘raccogli-capelli’ e riposizionarlo regolarmente per non dover mai più raccogliere i capelli dallo scarico. Ma se il danno è già fatto, e il nostro scarico è già pieno di peli e capelli, come possiamo eliminarli? Ecco un trucco geniale per farli sparire.