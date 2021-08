In tanti in questo periodo hanno cominciato i lavori di ristrutturazione o stanno per farlo. Anche grazie al Superbonus 110 stiamo pensando di cambiare gli infissi della nostra casa. Una volta accertato di avere tutti i requisiti necessari, ovviamente. Quindi a breve ci ritroveremo con diversi telai di finestre da buttare via. Ma non tutti sanno che questo tipo di finestra è perfetta per creare nuovi oggetti originali e decorativi. Che non solo daranno un tocco personale alla nostra casa ma la renderanno unica.

Riciclare fa bene all’ambiente e alle nostre tasche

Dare nuova vita ad oggetti di uso comune non è soltanto più green ed ecosostenibile. Tante cose che abbiamo in casa possono essere riconvertite ad una nuova funzione, ci vuole solo un po’ di creatività e di manualità. Come ad esempio con dei vecchi teli da mare si possono creare tappeti per la doccia o delle presine. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa suggerirà dei metodi furbi per creare degli oggetti spettacolari.

Qualche idea creativa per riciclare le vecchie finestre in legno prima di buttarle via

Un modo intelligente e facile per riciclare le vecchie finestre è creare delle cornici. Le finestre più adatte per questo sono quelle che hanno un’intelaiatura con diverse cornicette. Ideali sono i modelli quadrati che sono perfetti come cornice portafoto. Visto che la nostra finestra sarà un po’ vecchia e malandata basterà usare della carta abrasiva. Eliminiamo eventuali punti rovinati che potrebbero avere schegge e dipingiamola di bianco. Questo effetto anticato shabby è una meraviglia per incorniciare le foto di famiglia.

Uno specchio stile country

Possiamo realizzarlo con la classica finestra rettangolare. Sostituiamo il vetro con uno specchio vecchio o acquistiamolo a poco prezzo. Rifiniamo il telaio in modo da renderlo più omogeneo e se vogliamo possiamo anche dipingerlo. Perché no anche le persiane sono perfette per creare uno specchio stile Far West. Possiamo tenere la parte inferiore intatta e inserire lo specchio solo su quella superiore.

Per finire possiamo realizzare uno splendido tavolino. Qui ci vuole un po’ più di manualità perché andranno installate delle gambe. Anche queste possiamo riciclarle da un vecchio tavolino ormai rotto o farle realizzare da un falegname. In poche mosse avremo un tavolino da caffè super originale.

Ecco allora qualche idea creativa per riciclare le vecchie finestre in legno prima di buttarle via. Se abbiamo un bel po’ di finestre grigliate da riutilizzare perché non creare una serra? Perfetta per terrazzi e balconi, possiamo usarla per riparare le nostre piantine durante l’inverno. Ecco che riciclando le finestre non solo faremo del bene all’ambiente ma avremo in casa oggetti originali. Creati direttamente con le nostre mani e per questo unici.

