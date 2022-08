L’estate potrebbe far venire voglia di concedere più tempo all’attività sportiva. Questo potrebbe accadere non solo in vista della prova costume, ma anche perché stimolati dal sole e dalle vacanze. In inverno, infatti, ci si potrebbe sentire più pigri e forse anche demotivati a causa del freddo. Certo, quando fa caldo bisognerebbe stare attenti a fare sport. Sarebbe bene infatti fare molta attenzione ad evitare le ore più calde della giornata per fare movimento.

Questo ad esempio per non incorrere in un colpo di calore. Bisognerebbe inoltre tenere a mente eventuali problemi fisici personali. In estate vi è un particolare sport che molti amano praticare e che da molte persone sarebbe considerato come attività benefica per l’organismo. Ma alcuni individui dovrebbero prestarvi molta attenzione.

Il nuoto

Sarebbe il nuoto lo sport considerato interessante da molti e che potrebbe apportare benefici sia all’umore che all’organismo. Senza dubbio nuotare potrebbe essere la migliore attività a cui dedicarsi in estate, quando si va al mare o in piscina. Ma, prima di intraprendere una nuotata, soprattutto se faticosa, dovremmo pensare un attimo al nostro stato di salute. Questo soprattutto qualora avessimo sofferto di artrosi e se questa potrebbe aver coinvolto le nostre articolazioni, in particolare delle ginocchia.

Questo sport benefico potrebbe nuocere a chi soffre d’artrosi alle ginocchia

La Fondazione Veronesi, in merito al discorso sulla pratica di sport in estate, avrebbe fornito alcuni consigli. Questi sarebbero mirati ad evitare traumi e rischi a seguito di un’attività sportiva. La Fondazione citerebbe anche il nuoto, mettendo in guardia gli appassionati. L’autorevole ente consiglierebbe il nuoto a chi soffre di artrosi lombare e alle ginocchia. Ma avvertirebbe gli interessati di fare molta attenzione in merito agli stili di nuotata.

Certamente molti lo considerano salutare. Ma pochi sanno che questo sport benefico potrebbe nuocere anche, perché un dato modo di nuotare potrebbe pregiudicare il miglioramento di un disturbo alle articolazioni. E questo sarebbe il caso dello stile a rana o a delfino. Il movimento delle gambe con piegamento delle ginocchia potrebbe infatti causare dolore alle articolazioni fino alla conseguenza di un trauma. Sarebbe quindi consigliabile chiedere un parere al proprio medico di fiducia prima di intraprendere una qualsiasi attività sportiva. Come ad esempio il nuoto.

