Quando arriva la bella stagione, siamo propensi a iscriverci in piscina, per poter così usufruire di uno spazio adeguato dove nuotare in libertà. Questo perché il nuoto è un’attività sportiva molto piacevole e che apporterebbe diversi benefici a chi la pratica. Nuotare tonificherebbe infatti corpo e muscoli. Farebbe bene alle articolazioni, al cuore e aiuterebbe a combattere lo stress. Inoltre, il nuoto potrebbe apportare anche vantaggi alla pelle, in termini di maggiore idratazione ed elasticità. A proposito della nostra pelle, però, potremmo manifestare qualche dubbio. Perché potremmo essere preoccupati per una nostra condizione, legata a una patologia cutanea di cui potremmo soffrire.

La psoriasi

Potremmo avere dei dubbi ad andare in piscina nel caso di una nostra eventuale condizione di psoriasi. Questa patologia infiammatoria della pelle avrebbe un impatto da non sottovalutare sulla nostra qualità della vita. Tanto da renderci incerti sul praticare uno sport come il nuoto in un luogo come la piscina. Per fare chiarezza, potrebbe esserci molto utile venire a conoscenza dell’opinione degli esperti su questo tema.

Nuoto e piscina potrebbero idratare e migliorare l’elasticità della pelle ma sussisterebbero alcuni dubbi nel caso di questa patologia cutanea

Gli esperti di Humanitas aiuterebbero a fare maggiore chiarezza nei confronti di eventuali dubbi sul nuotare in piscina se si è affetti da psoriasi. Secondo l’autorevole istituto, la tipica presenza del cloro in piscina potrebbe avere un leggero effetto irritante in caso di psoriasi. Ciononostante, non sarebbe favorita una nuova comparsa delle lesioni tipicamente associate a questo disturbo. Humanitas suggerirebbe, quindi, prima di recarsi in piscina, di applicare una crema specifica e protettiva sulla pelle. Che fosse in grado di creare sulla cute una barriera protettiva. L’istituto consiglierebbe inoltre una successiva detersione con un prodotto delicato e idratante.

Dunque, praticati da chi non manifesterebbe problemi cutanei, nuoto e piscina potrebbero idratare e migliorare la cute. Nel caso di psoriasi, non sarebbe necessario rinunciare a questa attività ma si dovrebbe tenere conto delle accortezze citate. Ricordiamo, però, che sarebbe consigliabile discutere l’intenzione di frequentare la piscina con il proprio medico o il dermatologo. Le potenzialità di uno sport come il nuoto per il miglioramento del benessere fisico e psicologico sarebbero molte. Ma si dovrebbe sempre fare attenzione e valutare la propria condizione fisica e di salute, prima di intraprendere una qualsiasi disciplina sportiva.

