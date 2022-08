Essere intelligenti è un’aspirazione di molti. Dopotutto, se sfruttata bene, questa caratteristica ci permette di avvantaggiarci molto nella vita, sia sul lavoro che nelle relazioni sociali.

Eppure, non tutti possono vantarsi di avere un intelletto vivace. Proprio questa differenza ha affascinato i ricercatori per secoli. Per questo siamo arrivati ad avere un gran numero di studi che cercano di fare chiarezza sulle cause che portano le persone ad essere più intelligenti e cosa le accomuna.

Conoscere le caratteristiche tipiche di una persona intelligente non ci permetterà solo di capire se questa è una descrizione che ci corrisponde. Potremmo anche capire di più sulle persone che conosciamo e incontriamo, semplicemente individuando particolari caratteristiche.

Se abbiamo queste 8 abitudini potremmo essere più intelligenti della media

Cominciamo da alcuni dei comportamenti che possono sembrarci dei sorprendenti marcatori tipici di una persona intelligente. Secondo alcuni studi, infatti, il nottambulismo sarebbe piuttosto diffuso fra le persone con un quoziente intellettivo più alto della media.

Una ricerca condotta in Florida, invece, evidenzia il fatto che le persone poco intelligenti e creative avrebbero bisogno di stimoli esterni per non annoiarsi. Invece, un certo grado di pigrizia e tempo passato a fare attività stimolanti o con il chiaro scopo di distendere la mente sarebbero più tipici di una persona molto intelligente.

Il quoziente intellettivo più alto si noterebbe anche nella capacità di mantenere la calma in situazioni di rabbia, paura e stress. Non solo, ma le persone intelligenti riuscirebbero anche ad ammettere in modo calmo e oggettivo quando sono in errore. In effetti, chi invece tende a fare lo “scaricabarile”, incolpando gli altri dei propri insuccessi o sbagli, non avrebbe un QI altrettanto alto.

Potremmo aver sentito da qualche parte che le persone più intelligenti spesso sono anche le più disordinate. In effetti, pare proprio esserci un nesso fra una mente attiva e creativa e una casa nel caos.

Quoziente emozionale

Per le persone intelligenti pare sia anche più facile capire e intuire cosa provano gli altri, in definitiva sarebbero più empatiche. Chi, invece, non è altrettanto illuminato tenderebbe a concentrarsi soprattutto su se stesso e sulle proprie esigenze. Tant’è che pensano di essere i migliori. Le persone intelligenti, invece, vanno per la loro strada “sapendo di non sapere”.

Nonostante questo, solitamente non possono contare molti amici. Allo stesso tempo le connessioni che formano sono profonde e piene di significato.

Ecco quindi che potremmo essere delle persone più intelligenti della media se abbiamo queste 8 abitudini. Pare, però, che a questa categoria appartengano anche coloro che sono afflitti da specifici difetti.

