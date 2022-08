La scelta di borsa e accessori è tanto importante quanto la scelta dell’abito. Quando siamo invitate ad un matrimonio è normale voler essere eleganti ed impeccabili. Ogni occasione è buona per acquistare un nuovo abito da sogno che altrimenti non avremmo potuto indossare. Ma per completare il look c’è bisogno della scarpa giusta e soprattutto della borsa giusta.

In base al tipo di vestito si possono scegliere diversi modelli di borsa da cerimonia, è vero. Nessuno ci vieta di utilizzare borse leggermente più grandi delle classiche pochette. Ma non possiamo abbinare ad un vestito elegante una classica borsa a mano da giorno. Perderebbe tutta la magia e avremmo speso soldi per nulla. Vediamo, allora, quali modelli scegliere e a quali abiti si abbiano meglio.

Che borsa da cerimonia usare a un matrimonio e come abbinarla al vestito

L’abito elegante va bene sia di giorno che di sera, ma attenzione ai colori e ai modelli. La protagonista della giornata è la sposa, quindi è bene non attirare troppo l’attenzione. Evitiamo il bianco, ad esempio, e anche abiti con lo strascico troppo imponenti. Ma questi sono solo alcuni dei consigli per scegliere l’abito da cerimonia perfetto questa estate. Se l’abito è già molto elegante, optiamo per una clutch o una pochette di raso o metallizzata. Se l’abito è dai colori caldi, andiamo sull’oro o sul bronzo, altrimenti argento e champagne. Evitiamo strass e brillantini, andrebbero ad appesantire il look e renderlo da serata di gala. Se invece indossiamo un abito corto sbarazzino, potremmo optare per un secchiello. Perfetto da tenere al polso, è più capiente e ideale per cerimonie di giorno. Se il vestito è monocromo, possiamo sceglierlo di un colore di contrasto, magari con le piume.

Clutch e pochette, morbide o rigide

Quando si tratta della scelta del materiale è sempre una questione di gusti. Ma le pochette morbide in pelle possono risultare più casual, bisogna ricordarlo. Se quelle rigide non fanno per noi, allora scegliamole in stoffa, magari scamosciate. Per quanto riguarda le rigide, con quelle non si sbaglia praticamente mai. È vero, il più delle volte sono troppo piccole, tanto che non ci entra neanche lo smartphone. Se non è un problema, optiamo per le forme ovali o tonde, molto di tendenza. Altrimenti quelle a baguette o a rettangolo sono leggermente più capienti.

Scegliere che borsa da cerimonia usare a un matrimonio può essere davvero complicato, delle volte. Ma ora che sappiamo come abbinarla non dobbiamo per forza trovarla della stessa tonalità delle scarpe. A volte un colore di contrasto può essere ancora più ad effetto e meno monotono. Ricordiamo solo la regola dei 3 colori, mai superare le tre tonalità o tre colori diversi. Utilizziamola anche per scegliere le scarpe, soprattutto se abbiamo già un vestito multicolore appariscente.

