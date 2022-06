Posti unici al Mondo. Quelli che quando si visitano ci lasciano con la bocca spalancata. I fattori che possono rendere un posto unico sono tanti. Si può partire dal paesaggio, dalle persone che lo vivono per poi arrivare all’architettura del posto, passando per le tradizioni locali come cibo e sagre di paese. Perché anche queste ultime sono in grado di lasciare uno splendido ricordo.

Alcune località sono famose proprio per le loro sagre o per il cibo. Pensiamo ad esempio ad Ariccia, paesino vicino Roma. Qui sicuramente dobbiamo assaggiare la porchetta.

E che sia quindi per il cibo, la natura o l’architettura, ogni luogo è unico e diverso da altri che possiamo aver visto.

Dato che si stanno avvicinando le vacanze estive arriva il momento di decidere la meta in cui passare le nostre ferie.

Di piccoli borghi che danno sul mare l’Italia è piena e infatti molti dall’estero arrivano nel Belpaese proprio per trascorrere qui le loro vacanze. Tra mare, buon cibo, compagnia e ospitalità, l’Italia è una delle mete più gettonate.

Da Nord a Sud, la Penisola è ricca di luoghi pazzeschi. Al Settentrione ci sono attività legate più ai laghi, anche se la Liguria è piena di borghi dove mettersi a mollo. Al Sud, invece, a comandare è il mare. E così in Calabria c’è questo sfizioso borgo da scoprire.

Questo splendido borgo vicino al mare è una vera eccellenza italiana che non possiamo perderci

Se questa estate decidiamo di passarla al Sud, e nello specifico in Calabria, dobbiamo assolutamente conoscere la terra che andremo a visitare. Tra i tanti luoghi, alcuni famosi come Tropea, ci sono altri borghi molto interessanti e da vedere.

Stiamo parlando di Mandatoriccio, borgo che si trova nel Basso Jonio Cosentino. E nel territorio in cui sorge questo borgo è presente la produzione del Pecorino Crotonese e dell’olio extravergine di oliva Bruzio DOP.

Non solo cibo, ma anche chiese, castelli e piccoli monumenti tutti da visitare. Lasciamoci incantare dagli scorci sul borgo.

Poco distante sorge Marina di Mandatoriccio, che sta sul mare. Qui l’acqua sarà limpidissima e pulita. La spiaggia, invece, che comunque è molto ampia, si alterna tra privata e pubblica. Il lungomare è molto vivo ed è perfetto per le passeggiate.

Ed ecco che questo splendido borgo vicino al mare è una vera eccellenza tutta italiana.

