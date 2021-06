Questo semplicissimo ingrediente renderà la nostra macedonia semplicemente perfetta con molte meno calorie e più gusto

In questo periodo un dessert davvero immancabile è la macedonia. Questa preparazione tradizionale è semplicissima da preparare ma è anche deliziosa e molto leggera, semplicemente perfetta per l’estate.

Oggi vedremo in che modo questo semplicissimo ingrediente renderà la nostra macedonia di frutta semplicemente perfetta con molte meno calorie e più gusto.

Una non ricetta gustosa e sanissima per il pieno di vitamine

La macedonia è una non ricetta che gode di molto successo per il suo gusto e la sua semplicità di preparazione. Unire frutta di diverse consistenze e sapori ci permette di creare un piatto gustoso e di sfruttare al meglio il nutrimento della frutta di stagione.

Per una macedonia perfetta dobbiamo curare le dimensioni in cui tagliamo la frutta, usare frutta matura di stagione e variare i tipi di frutta.

La frutta che non può mai mancare è la mela, la pesca, le fragole, l’ananas e la banana. A queste possiamo aggiungere altra frutta classica oppure sperimentare con la frutta esotica come l’avocado e il mango.

Se vogliamo rendere davvero speciale la nostra macedonia dobbiamo però curare il condimento necessario per esaltarne il sapore.

Per un condimento leggero ma gustoso che esalti il sapore della frutta dobbiamo creare una bagna con il succo di due limoni e un cucchiaio di fruttosio. Il fruttosio è più dolce dello zucchero a parità di massa, per questo se ne utilizza meno.

Il gusto fruttato del fruttosio si sposa perfettamente con la nostra macedonia e con il succo di limone, indispensabile per bilanciare la dolcezza.

Possiamo bagnare la macedonia con questo mix, lasciarla in frigo per almeno un’ora in modo che si insaporisca. In questo articolo abbiamo svelato un semplice trucco per evitare che la frutta si annerisca, perché non seguirlo?

Ora la nostra macedonia è pronta per essere gustata, con tutto il suo dolce nutrimento.