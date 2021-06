TikTok di sicuro un pregio ce l’ha ed è quello di sfornare nuove mode nel giro di pochi giorni.

L’ultima tendenza che però conta già illustri esponenti, come Debbie Ryan e Billie Eilish, è il “wolf cut”. Per dare un’idea del successo e del tam tam social, ecco alcuni numeri. L’hashtag TikTok #wolfcut ha già superato 155 milioni di visualizzazioni e su Pinterest la ricerca ha registrato un incremento del 75%.

È TikTok a lanciare il sorprendente taglio di capelli di tendenza per l’estate 2021 che non ha bisogno di pettine o piega: si tratta di un taglio che ci arriva direttamente dagli anni Settanta e che la pandemia sembra aver riportato in auge.

Cinquant’anni fa David Bowie portava un “taglio lupo” e ora pare che la Generazione Z lo abbia ripescato dall’oblio. Il wolf cut è una versione più leggera del mullet. Un taglio con frangia estremamente scalato e sfilato non solo ai lati del viso ma su tutta la nuca. Può essere corto, di media lunghezza o lungo.

A chi sta bene il wolf cut?

Il wolf cut è ottimo per coloro che vogliono alleggerire la propria capigliatura e di conseguenza anche ringiovanirla. È ottimo per capelli mossi perché non necessita neppure di un po’ di schiuma. È già pronto e in piega!

La seconda parola d’ordine, oltre a leggerezza, è rapidità dello styling. Il wolf cu è un taglio estivo, fresco che non necessita troppe cure.

Naturalmente chi ha capelli folti ne gioverà per la proprietà di questo taglio di essere leggero e di “sfoltire” le ciocche.

Contrariamente a quanto si pensi anche coloro che hanno capelli fini possono trovare nel wolf cut un taglio giusto perché mimetizza i capelli poco corposi.

Non bisogna temere però l’effetto “schiacciato” perché è proprio quello che produce questo taglio.

Per l’abbinamento del colore meglio optare per tonalità chiare o castane in linea con la leggerezza del taglio.

Ecco, dunque, qual è il taglio di capelli trendy per l’estate 2021: la nuova moda lanciata da TikTok che non ha bisogno di pettine o piega.

