Sono tantissimi i colori dello smalto da applicare per avere una manicure perfetta che esprima anche propria personalità. Se si amano particolarmente le unghie dai colori chiari e naturali non resta che scegliere lo smalto nude che più fa al caso nostro.

Per avere delle unghie curate senza eccedere con i colori bisogna solo imparare a scegliere quale sia la tonalità nude più adatta alla propria carnagione.

Vediamo insieme come scegliere lo smalto nude perfetto per le proprie unghie per avere delle mani sempre impeccabili e dallo stile elegante e raffinato.

Una questione di armocromia

Lo smalto neutro è la manicure preferita da un sacco di donne. Sarà per il fatto che è molto più semplice da applicare oppure perché è in grado di nascondere piccoli difetti e le ricrescite. In realtà, quando si parla di smalto neutro si apre un’infinita varietà di colori, dal tocco elegante e discreto. Per scegliere la sfumatura ideale della palette neutra non si può procedere a caso. Infatti esiste un criterio di fondo per applicare lo smalto nude perfetto per le proprie unghie. Si tratta di armocromia.

Innanzitutto bisogna far caso al proprio sottotono della pelle. Le donne con una pelle molto chiara (quasi trasparente) hanno spesso un sottotono freddo; staranno bene le sfumature nude che tendono al rosa o al bianco. Invece, per incarnati più caldi, è preferibile optare per colori nude tendenti giallo e marrone come, ad esempio, pesca, fango o malva.

Come giocare di contrasti

Se, invece, si desidera far risaltare maggiormente la manicure o il colore della pelle – soprattutto in estate – si potrà giocare di contrasto. Nel caso in cui si abbia la carnagione scura si potrà preferire uno smalto nude dai toni più chiari. Viceversa, chi ha un colorito più chiaro e delicato potrà divertirsi con tonalità più scure.

Ma, il mondo della nail art non finisce qui: non si tratta soltanto di tonalità di colore. Infatti si potrà scegliere anche la texture che più piace, smalti più opachi o maggiormente brillanti. Basterà soltanto applicare lo smalto top coat trasparente e specifico per l’effetto che si vorrà ottenere, dopo aver applicato lo smalto nude che più ci rappresenta.

