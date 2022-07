Con l’estate siamo sempre più alla ricerca di piatti leggeri, ma sfiziosi. Se siamo stanchi delle solite insalate possiamo provare qualcosa di ancora più gustoso. La bella stagione è sicuramente dedicata al pesce in tutte le sue forme. I piatti mediterranei, in particolare, sono molto popolari perché semplici, ma deliziosi.

I calamari ripieni di couscous sono un mix di sapori tipici del mediterraneo. Le variazioni dei calamari ripieni sono davvero moltissime. Questo secondo piatto veloce ed economico con pesce e verdure può essere gustato anche freddo. Una perfetta alternativa per un pranzo o una cena estivi in famiglia.

Ingredienti

Per prima cosa raccogliamo tutti gli ingredienti:

100 g di couscous precotto;

500 g di calamari;

1 carota;

50 g di piselli;

1 cipollotto fresco;

5 pomodorini;

1 spicchio di aglio;

100 ml di acqua;

1 bicchiere di vino bianco secco;

1 scorza di limone;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

q.b. di menta;

q.b. di sale e pepe.

Questo secondo piatto veloce ed economico con pesce e verdure è perfetto per un pranzo o una cena estivi

Per prima cosa versiamo il couscous all’interno di una ciotola, saliamolo, mettiamo un filo d’olio e aggiungiamo l’acqua bollente. Copriamo la ciotola con della pellicola e mettiamo da parte, fino a quando il couscous non avrà assorbito l’acqua. Dovrebbe diventare almeno il doppio della quantità iniziale.

Nel frattempo puliamo i calamari, lavandoli sotto l’acqua e incidendo la parte finale del loro mantello. Delicatamente togliamo il rivestimento e poi stacchiamo la testa, sempre con cura. Eliminiamo le interiora e la penna e prendiamo nuovamente la testa estratta, togliendo i tentacoli e tritandoli. Mettiamoli da una parte in una ciotola e passiamo alle verdure.

Laviamole con cura e tagliamo la carota a dadini molto piccoli. Prendiamo il cipollotto e affettiamolo finemente. Infine, prendiamo i pomodorini e tagliamoli in piccoli pezzi. In una pentola, mettiamo l’aglio, due cucchiai di olio e facciamo dorare. Procediamo versando nella padella il cipollotto e facendo rosolare. Infine uniamo i pomodorini, le carote e i piselli, lasciando cuocere per circa 10 minuti.

Gli ultimi passaggi

Passato il tempo versiamo i tentacoli del calamaro tritati e facciamo cuocere per un altro paio di minuti. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo alle nostre verdure e ai tentacoli il couscous. Grattugiamo un po’ di scorza di limone sul composto.

Laviamo un po’ di menta fresca e aggiungiamone qualche foglia. Procediamo a riempire i calamari con il nostro composto, aiutandoci con un cucchiaino. Infine chiudiamoli con uno stuzzicadenti per evitare che il ripieno esca dal calamaro durante la cottura.

Scaldiamo bene una griglia e ungiamola con l’olio, poi adagiamo i calamari ripieni. Giriamoli su tutti i lati per dorarli, lasciandoli cuocere per almeno 10 minuti. Una volta cotti i calamari alla griglia potranno essere serviti. Possiamo conservarli per un giorno in frigo ed essere riscaldati in forno.

Lettura consigliata

Non olio e burro per friggere il pesce grazie a questi 2 metodi senza grassi per un pranzo salutare e sfizioso