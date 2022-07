Come costruire zanzariere fai da te fisse o a calamita senza spendere una fortuna e un segreto per non farle rompere dai gatti

L’estate è una stagione splendida e soprattutto è quella delle meritate ferie. Le alte temperature ci invitano a oziare e preservare le energie per la sera, quando fa più fresco. Nel frattempo la miglior cosa da fare è distenderci a prendere il sole, dopo un bagno rinfrescante al mare o in piscina.

Oppure, per trovare la pace, c’è chi preferisce i boschi e l’aria di montagna. In questi panorami di relax e unione con la natura c’è solo un elemento stridente, gli insetti. Pappataci, mosche e moscerini, formiche e blatte, ma soprattutto le odiose zanzare rovinano le serate d’estate e invadono case e giardini.

A volte sembra non ci sia altra via d’uscita che utilizzare i prodotti chimici più forti sul commercio per eliminarli. Eppure, per tentare di eliminare totalmente questi fastidiosi insetti volanti dalle nostre case c’è un’altra soluzione.

Efficace e sicuramente più economica e meno dannosa degli spray repellenti, nell’articolo vedremo come costruire zanzariere fai da te fisse o a calamita con pochi e semplici passaggi. Non dovremo acquistare nemmeno molti attrezzi o materiali.

In cambio, però, avremo ottenuto un dispositivo che ci permetterà di dormire sonni tranquilli senza combattere con insetti ronzanti. Vedremo anche quali zanzariere fatte a mano sono le migliori per chi ha gatti in casa e come costruirne una a prova di artigli.

La prima tipologia di zanzariera, e anche la più semplice, che possiamo costruire è quella in velcro. Acquistiamo la metratura di rete sufficiente in un negozio di bricolage o ordiniamola online per risparmiare. Compriamo anche il velcro necessario per perimetrare tutte le finestre, per le quali vogliamo creare la zanzariera. Acquistiamo anche della colla liquida forte.

Segniamo sulla rete altezza e lunghezza dell’apertura della finestra, ma lasciamo 5 cm prima di tagliarla. I cm in più serviranno per creare un bordo più spesso usando la macchina da cucire. Adesso tagliamo 8 pezzi di velcro e incolliamone 4 ai 2 lati interni della finestra.

A questo punto, cuciamoli agli stessi 4 lati della rete. La zanzariera è pronta e potremo fissarla solo tramite il velcro. Lo stesso lavoro può essere fatto utilizzando delle calamite, nel caso si abbia finestre con finiture metalliche.

Per quanto riguarda i padroni di gatti, sicuramente le zanzariere fisse sono l’acquisto migliore. Tuttavia, c’è un trucco che può essere utilizzato per dissuadere i felici dall’arrampicarsi sulle zanzariere. Consiste nell’appendere bucce di agrumi alla rete. I gatti solitamente odiano l’odore che emanano e, così, non si avvicineranno.

