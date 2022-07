Ormai, ogni giorno arriva una brutta sorpresa per chi ha una famiglia. Le bollette, ormai, sono impazzite e non c’è verso di abbassarle. La benzina ci obbliga ad andare il più possibile in bicicletta o con i mezzi pubblici.

E al supermercato, ormai, nonostante gli sconti che vengono proposti, il conto finale è sempre più alto. Insomma, un povero capofamiglia, non potendo moltiplicare le entrate economiche, che quelle sono, non può fare altro che intervenire sulle spese.

Per la scuola non serve comprare i libri solo nuovi, possiamo risparmiare con quelli usati e garantiti

Ovvio che ognuno di noi conosce la propria situazione e, certamente, ha già adottato delle tattiche per riuscire a far quadrare i conti. Però, a volte, ci sono suggerimenti ai quali non avevamo mai pensato e che potrebbero tornarci utili. Senza doversi trasferire in uno dei Paesi dove si vive con meno di 300 euro al mese.

Ad esempio, se abbiamo dei figli che vanno a scuola non è necessario comprare i libri nuovi. Anche se gli istituti scolastici ce lo consigliano, noi puntiamo decisamente sul mercato dell’usato. Basta andare in Internet per scoprire tanti siti dove ti offrono i libri a prezzi decisamente più bassi e in ottime condizioni.

E per fare economia in famiglia e risparmiare soldi ogni giorno, anche una spesa ribassata è fondamentale. E, a nostra volta, potremmo rivendere, i libri usati in modo da intascare qualche soldo prezioso.

Un secondo trucco è quello di variare negozi e supermercati. Se ci fossilizziamo, anche solo per comodità, in determinati locali, non potremo scoprire, magari, che lo stesso bene, in altri, viene venduto a meno. Va bene la pigrizia, ma un giro in più potrebbe, a parità di prodotto, farci risparmiare qualche euro. E a fine mese, ne avremo benefici.

Per fare economia in famiglia e risparmiare soldi ogni giorno sono questi i trucchi da seguire per far quadrare i conti

Non vivere alla giornata, poi, aiuta a risparmiare. Se noi, ad esempio, non abbiamo idea di cosa far da mangiare, per pranzo o cena, questo ci costerà di più. Sapere quello che dovremo comprare, invece, ci orienterà a fare una spesa mirata, senza inutili esborsi. Lo stesso dicasi, per il discorso fatto sopra. Se so che mi servono 10 uova, inutile andare solo nel primo supermercato sotto casa. Val la pena navigare in Internet per vedere dove ci costeranno di meno, nelle vicinanze.

Le casette dell’acqua sono un altro risparmio al quale non tutti ricorrono. Ci sono, ormai, in quasi tutti i comuni e permettono, gratuitamente, di farci la nostra scorta di acqua, anche frizzante, gratuitamente. Fondamentale è comprare delle bottiglie di vetro che possiamo utilizzare per parecchie volte.

Infine, impariamo a coinvolgere tutti i componenti della famiglia nella gestione del bilancio. Se tutti si rendono conto di entrate e uscite, magari, saranno più prudenti nello spendere certi soldi. E il saldo in banca ringrazierà.

