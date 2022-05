Dolce o frutta? Con l’arrivo del caldo sentiamo tutti l’esigenza di piatti più leggeri per tenerci in forma. Magari non vogliamo rinunciare al dessert, ma lo vorremmo poco calorico. Allora usiamo la frutta. La frutta può fare concorrenza al dolce per creare delle composizioni golose ma delicate, che non appesantiscono. A patto che sia di qualità, ben soda e matura al punto giusto. Un dessert alla frutta può completare un pasto anche importante.

Scegliere la giusta maturazione

Per la prima composizione sono questi gli ingredienti:

1 ananas;

350 g di fragole;

foglie di menta q.b.;

zucchero a velo (facoltativo).

Preparazione

Per questa composizione è importante saper scegliere bene l’ananas. Ci capita spesso, infatti, che sia o troppo maturo oppure aspro. Per capire se è al giusto punto di maturazione bisogna osservare attentamente il colore della buccia. Se tende al verde vuol dire che è acerbo, se è marrone è troppo maturo. Il colore che indica il punto giusto di maturazione è l’arancione. Inoltre, se accostiamo il frutto al naso, dobbiamo sentire il caratteristico profumino.

Per il nostro dessert puliamo e affettiamo l’ananas usando un coltellino affilato. Eliminiamo il cuore centrale del frutto e tagliamo le fette a dadini.

Puliamo e laviamo accuratamente le fragole e tagliamole a piccoli pezzi. Mescoliamo ananas e fragole e disponiamole in coppette individuali. Spolverizziamo con zucchero a velo e decoriamo con foglioline di menta. Lo zucchero a velo è facoltativo.

Questo dessert alla frutta facile e veloce è adatto a chi è a dieta ed è squisito in due diverse varianti

Questi sono gli ingredienti per la seconda composizione:

300 g di lamponi;

6 banane;

60 g di pinoli;

60 g di buccia d’arancia biologica;

zucchero a velo q.b. (facoltativo).

Preparazione

Per questa composizione useremo un piatto da frutta. Tagliamo quattro banane a rondelle sottili e disponiamole intorno al piatto. Puliamo e laviamo accuratamente i lamponi. Disponiamoli al centro del piatto alternandoli a rondelle di banane tagliate più spesse. Tostiamo leggermente i pinoli e cospargiamoli sulla composizione. Possiamo farlo al forno o in padella in pochi minuti. Tagliamo la buccia d’arancia a julienne finissima e disponiamola al centro del piatto.

Spolverizziamo con lo zucchero a velo. Se abbiamo difficoltà a reperire i lamponi, possiamo sostituirli con le fragole. Il gusto non ne risentirà.

Questo dessert alla frutta facile e veloce ci permette di gustare cibi ricchi di vitamine e minerali senza sensi di colpa. La bilancia non ne risentirà.

