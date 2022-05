In ogni casa i problemi da risolvere sono sempre all’ordine del giorno. Parliamo di piccoli o grandi inconvenienti che possono provocare molti fastidi. Pensiamo, ad esempio, ad un improvviso problema alla lavatrice, ad uno scarico domestico intasato o, ancora, all’invasione delle formiche, soprattutto in primavera. Non dimentichiamo dei nemici molto fastidiosi che potrebbero provocare anche dei problemi alla salute. Parliamo dell’umidità e della muffa, che spesso si manifestano attraverso delle macchie scure ben visibili sul muro, negli angoli o tra le fughe delle piastrelle.

Questo piccolo oggetto inaspettato che costa pochissimo potrebbe eliminare l’umidità dall’armadio e anche le macchie dai vestiti

Anche la possibilità di trovare l’umidità nel nostro armadio è molto alta. E questo fenomeno potrebbe non solo intaccare la struttura dei mobili ma anche provocare un terribile odore. Per cercare di eliminare questo fastidioso problema, potrebbero essere molto utili i gessetti che si utilizzano per scrivere sulla lavagna. Quei piccoli oggetti bianchi o colorati che sicuramente ogni bambino utilizza. Non tutti sanno che il gesso potrebbe assorbire molto bene l’umidità. Ecco come dovremmo utilizzarlo.

Prendiamo 5 o 6 gessetti, leghiamoli con del nastro e appendiamoli nell’armadio o lasciamoli in un cassetto. Facciamo attenzione che non siano troppo vicini ai vestiti, perché potrebbero macchiarli. Inoltre, tenere sempre l’armadio e i cassetti chiusi potrebbe accrescere il problema dell’umidità. Quindi ogni giorno lasciamo che l’aria circoli, tenendo le ante aperte.

Come eliminare gli aloni dai vestiti

I gessetti, quindi, assorbirebbero l’umidità dagli armadi e dai cassetti, ma potrebbero anche aiutarci a risolvere altri piccoli problemi di casa. Ad esempio, capita spesso che l’interno del colletto delle camicie bianche si sporchi facilmente, ad esempio con il sudore. Come potremmo risolvere il problema? Prendiamo il gessetto bianco e cominciamo a strofinarlo sulla macchia. Ora non ci resta che lavare la nostra camicia a mano o in lavatrice, seguendo sempre le indicazioni fornite dall’etichetta.

Anche le tanto temute macchie di olio e grasso potrebbero essere eliminate utilizzando i gessetti. La tecnica è la stessa appena descritta. Strofiniamo il gessetto e procediamo con il normale lavaggio. Ma ecco un ultimo utile consiglio. Questo piccolo oggetto inaspettato, infatti, non solo potrebbe eliminare l’umidità dall’armadio e dai cassetti, ma anche assorbire i cattivi odori. Infatti, il gesso sarebbe molto utile anche all’interno delle scarpiere oppure posizionato direttamente nelle scarpe.

Lettura consigliata

Cosa aggiungere al bicarbonato per eliminare le macchie gialle di sudore e deodorante dalle magliette e come evitare di rovinarle definitivamente