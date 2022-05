Il catalogo Netflix diventa sempre più folto con uscite di nuove serie e film ma arricchendosi anche di grandi classici. Da qualche giorno è approdata la quarta stagione del tanto acclamato fenomeno mondiale “Stranger Things” che, a detta dei produttori, dovrebbe essere agli sgoccioli.

Allo stesso modo, però, Netflix presenta nel proprio sconfinato arsenale anche capolavori indiscussi e pietre miliari del cinema. Per chi non lo avesse mai visto, ad esempio, è assolutamente da vedere uno dei gangster movie più acclamati di sempre. Con Robert De Niro e il recentemente scomparso Ray Liotta, “Quei bravi ragazzi” è un film da non perdere.

Oggi però ci orienteremo verso una tipologia di pellicola differente con un film che, sebbene uscito nel 2014, ha già fatto la storia del genere.

Questo sconvolgente film su Netflix è un autentico capolavoro del cinema e non possiamo proprio perdercelo

Prodotto e diretto dal genio visionario di Christopher Nolan (Memento, Tenet, Inception, Il Cavaliere Oscuro), il film che proponiamo è “Interstellar”. In un futuro prossimo non ben identificato, l’umanità è colpita da una piaga che distrugge i raccolti e consuma velocemente l’aria.

Non si sa quando ma gli uomini sembrano essere destinati all’estinzione. Inoltre l’inarrestabile desertificazione comporta delle tempeste di sabbia che rendono impossibile vivere. Per questa ragione viene organizzata una missione spaziale alla ricerca di un Pianeta che possa avere le stesse condizioni del nostro. Questo sarà possibile passando attraverso un “wormhole” ovvero uno strappo nello spazio-tempo oltre il quale sembrano esserci Pianeti in grado di ospitare l’uomo. Nella missione sarà coinvolto l’ex pilota della NASA Joseph Cooper (Matthew McConaughey). L’ex astronauta ha cambiato vita ed oggi è un agricoltore di grano, unico cibo ancora coltivabile, grazie al quale sostenta la famiglia.

Il fascino della scienza

Questo sconvolgente film su Netflix è magistralmente diretto e si aggiudicò l’Oscar per i migliori effetti speciali, ma questo non deve portarci fuori strada. Nonostante l’impeccabile regia, il film tocca corde intime della nostra emotività grazie al talento degli attori, tutti di prima scelta.

Inoltre, rimarremo totalmente affascinati dalle meraviglie della scienza in cui il film affonda a pieno le mani. Non a caso tra i produttori esecutivi compare anche un fisico teorico.

Lettura consigliata

Divoreremo questa sconvolgente serie su Netflix che ha tenuto incollato allo schermo tutto il Mondo