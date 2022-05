L’estate si sta avvicinando e molte piante stanno terminando il loro ciclo di fioritura. Infatti, mentre le rose e le ortensie stanno appena cominciando a deliziarci con i loro fiori per le peonie è giunta la fine. A giugno oltre a curare le ortensie, anche la hydrangea panicolata, che iniziano proprio in questi giorni la loro favolosa fioritura, non dimentichiamo le peonie. Le peonie sono piante arbustive o erbacee che si differenziano tra loro per la presenza o meno di fusto. I fiori che sbocciano tra aprile e maggio sono dei colori più diversi, dal bianco al rosa passando per il rosso.

Una pianta molto robusta che non necessita di cure particolari se non concimazione ed irrigazione regolare. Se sistemata in una zona soleggiata può sopravvivere anche in caso di inverni particolarmente rigidi. Una pianta ottima per abbellire un angolo del giardino ma anche per essere sistemata in vaso su un balcone. Oltre alle classiche cure necessarie per vedere crescere sana e rigogliosa la peonia sarà bene cercare di seguirla al meglio nel periodo post fioritura.

A giugno oltre a curare le ortensie ecco cosa fare dopo la fioritura delle peonie in vaso e in giardino

Una volta che la peonia cessa di fiorire bisognerà cominciare eliminando tutti i fiori ormai sfioriti. In questo modo si renderà anche ordinata e più bella la pianta. Rimuovere i fiori appassiti, inoltre, ha un’importante valenza per preservare il più possibile la peonia. Infatti, si ridurrà il consumo di energia della pianta che, in caso contrario, produrrà dei semi. Inoltre, sarà bene procedere con annaffiature regolari, specialmente nel caso di periodi siccitosi. Meglio procedere a terreno asciutto fino alla fine del periodo estivo accertandosi che l’acqua venga ben assorbita dal terreno. Da ultimo si dovrà procedere con pacciamature alla base della peonia. Facendo questo si limiterà la formazione di quelle fastidiose erbe infestanti tipiche dell’estate e si eviterà il surriscaldamento eccessivo del terreno. Per pacciamare si consiglia di utilizzare bark, lapillo, un telo apposito o corteccia da acquistare in negozi specializzati come vivai o garden center.

Pianta in vaso

Le piante in vaso dovranno essere irrigate ma anche nebulizzate frequentemente durante il periodo estivo. Questo permetterà loro di mantenere umido il terreno. Le peonie in vaso andranno sistemate in una zona luminosa ma non esposta ai raggi diretti del sole. La concimazione dovrà avvenire nel mese di marzo e a novembre utilizzando prodotti granulari. Per quanto riguarda le malattie attenzione alla muffa grigia e all’anguillosi fogliare.

