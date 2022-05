La rottura dei supporti ha spinto al ribasso il titolo Spindox, ma presto i rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza

Purtroppo la lunga fase laterale che ha caratterizzato il titolo Spindox tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 si è conclusa nel peggiore dei modi. Infatti, la rottura dei supporti ha spinto al ribasso il titolo Spindox. Ricordiamo che la lunga fase laterale è scattata dopo un rialzo di oltre il 140% seguito alla quotazione del titolo a Piazza Affari.

Questa discrasia tra quanto accaduto dopo la quotazione del titolo e quanto visto da novembre 2021 in poi è evidente se si va a guardare la classifica dei migliori titoli del settore di riferimento di Spindox nell’ultimo anno e da inizio anno. Nel primo caso il titolo è tra i migliori, nel secondo tra i peggiori.

Allo stato attuale la proiezione in corso è ribassista e ha già raggiunto il suo obiettivo più probabile in area 11,90 euro (I obiettivo di prezzo). Il futuro del titolo, quindi, si deciderà su questo livello.

La sua tenuta potrebbe favorire una ripresa del rialzo con obiettivi posti in prossimità dei massimi storici in area 22 euro. Qualora, invece, il supporto dovesse cedere le quotazioni potrebbero accelerare verso l’obiettivo successivo in area 7,6 euro. La massima estensione del ribasso, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 3,3 euro.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore considerato. La sua forza, però, risiede nelle aspettative di crescita futura. Secondo gli analisti, infatti, per i prossimi tre anni la crescita media annua del fatturato sarà di circa il 20%. Un livello molto superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano.

Avvertenze

Gli scambi giornalieri sul titolo ammontano a un controvalore inferiore ai 30.000 euro. Ciò vuol dire che con piccole somme è possibile condizionare l’andamento del titolo facendo aumentare la volatilità con potenziali elevati rischi di perdite in conto capitale.

La rottura dei supporti ha spinto al ribasso il titolo Spindox: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Spindox (MIL:SPN) hanno chiuso la seduta del 30 maggio invariato rispetto alla seduta precedenza a quota 15,45 euro.

Time frame settimanale

