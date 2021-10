Sale, croce e delizia di chi ama la buona cucina ma ha a cuore anche la propria salute.

In natura ne esistono diverse qualità, che fanno riferimento a due principali tipologie: il sale marino ed il sale salgemma o sale di rocca.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il primo viene prodotto all’interno delle saline marine, per evaporazione dell’acqua di mare, mentre il secondo viene estratto dalla roccia.

Ciò che differenzia il primo dal secondo è innanzitutto la raffinazione necessaria per eliminare le impurità, spesso non necessaria per il salgemma.

Un altro aspetto che li divide è la presenza di iodio, di cui il sale marino è ricco.

Lo iodio è un elemento fondamentale per l’organismo umano, a supporto del metabolismo e del funzionamento della tiroide.

Un eccessivo utilizzo può però condurre a sviluppare ipertensione, problemi renali, ritenzione idrica e tante altre patologie più o meno gravi.

Questo sale poco utilizzato è alleato della salute e ottimo per dei trattamenti casalinghi anticellulite

Tra le varie qualità di questo condimento ne esiste una poco pregiata ma molto preziosa, e non è il sale rosa dell’Himalaya.

Stiamo parlando piuttosto del sale marino integrale, che altro non è che sale marino non raffinato.

Nel processo di raffinazione e sbiancamento, infatti, il sale marino perde naturalmente gran parte dello iodio contenuto, con il venir meno di tutti i suoi benefici.

Ciò che caratterizza il sale integrale è la colorazione tra i marroncini e il grigio, dovuta proprio al mancato trattamento.

Possiede innumerevoli benefici per la salute se consumato con parsimonia, apportando buone dosi non solo di iodio ma anche di zinco, magnesio, potassio e calcio.

Tutti i preziosi oligoelementi che assorbe dal mare rimangono completamente intatti, ma non finisce qui.

Questo sale poco utilizzato è alleato della salute e ottimo per dei trattamenti casalinghi anticellulite che promettono risultati degni delle migliori spa.

Per ricordiamo che si tratta pur sempre di rimedi della nonna che non hanno una valenza scientifica e quindi consigliamo di fare molta attenzione e di rivolgersi sempre al medico anche per queste piccole cose.

Come utilizzarlo contro la cellulite e altri rituali di bellezza

Non tutti sanno che questo particolare tipo di sale è un ingrediente da inserire assolutamente nella propria beauty routine.

Contro ritenzione idrica e cellulite

L’ideale è fare dei bagni salini drenanti, sciogliendo in acqua a circa 38 gradi un chilo e mezzo di sale integrale ed immergendosi per circa 20/30 minuti.

Per maggiori risultati si può ripetere il bagno per 2/3 volte alla settimana.

La cosa importante da ricordare è di non lavare via l’acqua salata per non annullare i benefici; basterà tamponare ed asciugarsi delicatamente.

Pulizia del viso

Sciogliere 3 cucchiai di sale integrale in una pentola di sale bollente e posizionarsi sopra alla pentola con un asciugamano sulla nuca.

Attenzione a non scottarsi!

Scrub corpo

Miscelando l’olio di mandorle con una manciata di sale integrale otterremo un ottimo scrub da massaggiare delicatamente sulle zone critiche.

A quanto pare sappiamo già cosa non dovrà mancare nel prossimo carrello della spesa.

Approfondimento

Eletta migliore crema idratante costa pochissimo ma è efficace quanto un prodotto di lusso