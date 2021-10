L’autunno è finalmente arrivato e con lui due inseparabili compagni dei primi mesi freddi dell’anno. Parliamo ovviamente dei tanti ingredienti che iniziano già a popolare le nostre tavole e delle prime serate fredde dell’anno. Proprio per collegare questi due elementi tipicamente autunnali oggi andremo alla scoperta di un piatto tanto buono quanto capace di rendere le basse temperature più sopportabili. Allora, ecco il primo piatto dell’autunno capace di riscaldare anche le serate più fredde. Scopriamo subito di che cosa si tratta.

Gli ingredienti

Iniziamo allora a capire assieme come preparare delle buonissime lasagne dai sapori autunnali. Per prima cosa sarà necessario comprare questi ingredienti semplici e facilmente reperibili:

porro 1\2;

brodo 200 grammi;

sale a piacimento;

pepe a piacimento;

zucca 250 gr;

noce moscata a piacimento;

burro 25 gr;

latte 250 ml;

farina 00 25 gr;

funghi 250 gr;

salsiccia 250 gr;

vino bianco un bicchiere;

rosmarino a piacimento;

lasagne 100 gr;

grana padano 25 gr;

Ecco il primo piatto dell’autunno capace di riscaldare anche le serate più fredde

Per prima cosa prendere la zucca, ripulirla da semi e buccia e tagliarla in maniera spessa. Passare ora al porro, lavare, asciugare e tagliare a rondelle. Dotarsi di un tegame e fare del brodo vegetale utilizzando un dado e dell’acqua. Ora dotarsi di una padella capiente, dorare velocemente i porri e versare lentamente la zucca. Fare cucinare per almeno 30 minuti facendo attenzione ad aggiungere il brodo vegetale. Una volta finita la cottura, versare dentro il mixer e frullare.

Dotarsi ora di una seconda padella, versarvi un goccio d’olio e accendere il fornello a fiamma bassa. Spezzettare in maniera fine la salsiccia, rosolarla a fuoco alto e sfumare con il vino bianco. Prendere ora i funghi, tagliare accuratamente e ripassare in padella con un filo d’olio e dell’aglio. Infine, preparare in una padella a parte la besciamella. Dotarsi ora di una terrina e ricoprirne il fondo con le lasagne. Versare in maniera consecutiva ragù, funghi e zucca alternate ad uno strato di lasagne e uno di besciamella. Infine, scaldare il forno e inserire la terrina.

Far cucinare per 18 minuti a 170 gradi in funzione ventilata e lasciare gli ultimi 7 minuti a cottura grill. Lasciar riposare per almeno una decina di minuti e infine servire. Le lasagne così ottenute sono ottime da consumare subito o possono essere conservate in frigorifero per un massimo di 48 ore.

Approfondimento

