Questo rossetto rende le labbra carnose e risalta l’abbronzatura

Anche se in estate siamo portate a truccarci meno, pare comunque difficile rinunciare a prodotti iconici come il mascara o il rossetto. Del resto, il primo apre lo sguardo anche con una sola passata, mentre il secondo regala al viso abbronzato un tocco vivace in più.

E se nel periodo Covid lo abbiamo purtroppo dovuto mettere da parte, ora è tempo di rispolverare il rossetto in tutto il suo splendore. Per farlo, le vere appassionate di make up sono già in allerta per non lasciarsi sfuggire i migliori trend labbra di stagione.

Ma pur senza lanciarsi in tali capolavori, basterebbe sapere qual è il rossetto che meglio ci si addice per illuminare il viso in un colpo.

A tal proposito, potrebbe essere interessante sapere che questo rossetto rende le labbra carnose, valorizza l’abbronzatura e sta bene a bionde e more.

Tipi di rossetto e abbronzatura

Se è pur vero che il rossetto rosso è un evergreen e che non conosce limiti, in questo periodo è doveroso valutare il sottotono dell’abbronzatura.

Ad esempio, una carnagione ambrata trova il suo miglior alleato nel rossetto nude aranciato, che sia pesca o albicocca: sorbetto, come si dice in gergo.

Una pelle invece già più abbronzata, ma dal sottotono sempre rosato, verrebbe valorizzata maggiormente da una nuance come quella corallo. Rosso terracotta e rosso bordeaux sarebbero invece le giuste tonalità per chi presenta un incarnato più scuro.

Texture e modalità di applicazione

Un altro suggerimento riguarda poi la texture del rossetto che, soprattutto in questo periodo, necessita di essere a prova di caldo.

A tal proposito, meglio scegliere le tinte matte per un make up più duraturo mentre via libera al glossy per l’effetto lucido altrettanto calzante in estate. Nulla vieta comunque di mixarle, usando la prima per la base, da vivacizzare con il gloss solo al centro delle labbra.

In alternativa, ancora, se mettiamo il rossetto post spiaggia prima di un aperitivo, picchiettiamolo delicatamente sulle labbra per un effetto morbido.

Questo rossetto rende le labbra carnose e risalta l’abbronzatura

Fatte queste considerazioni, è tempo, però, di scoprire quale colore sta bene a tutte. Il colore di cui stiamo parlando è il fucsia: moderno e vivace ma anche molto raffinato a seconda della texture. Più discreto se opaca, più energizzante se glossy.

Il consiglio in più è quello di sfumarlo delicatamente anche su guance e palpebre per un viso subito più luminoso.

Lettura consigliata

Non è rosso e nemmeno arancione questo rossetto che sta bene a tutte ed è alla moda