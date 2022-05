L’estate si profila solitamente come la stagione del no make-up, almeno per quanto riguarda il fondotinta, ben rimpiazzato dalla naturale abbronzatura.

Ma gli occhi e le labbra non possono di certo rimanere sacrificate al naturale e quindi bisogna pensare ad un trucco fresco e leggero.

Un valido esempio riguarda il make-up estivo sui toni nude, ottimo anche per valorizzare gli occhi incappucciati o con palpebre cadenti.

In fondo, già il semplice mascara è una garanzia per chi cerca di aprire lo sguardo e far sembrare gli occhi più grandi.

Che dire invece delle labbra? Premettiamo innanzitutto che una buona idratazione è importante, visti gli agenti esterni quali calore e salsedine.

Questi ultimi, infatti, non sarebbero fattori di rischio solo per i capelli, ma anche le nostre labbra potrebbero diventare più secche e fragili.

Scongiurando anzitempo questo spiacevole scenario, vediamo invece come avere labbra voluminose e da baciare con questi trend make-up alla portata di tutte.

Cominciamo con un richiamo netto e preciso all’estate, ovvero la tendenza delle Juicy lips, che vedono protagonista il rossetto sorbetto, del colore che si preferisce.

Basterà completare con un gloss trasparente per avere il massimo della luminosità e del volume.

Per chi invece è perennemente in ritardo, o più svogliata nella sessione make-up, il consiglio è quello di affidarsi molto semplicemente al rossetto gloss.

Unica regola: non avere paura di osare, scegliendo saturazioni piene e calde, che riescano a conferire alle labbra una certa corposità.

Di simile effetto anche la rifinitura frosty, ovvero ghiacciata, che gioca sulla nota perlata al centro delle labbra.

In questo caso, per non sbagliare, la scelta dovrebbe ricadere immancabilmente sul colore rosa, con attenzione sulle sfumature più delicate.

Labbra voluminose e da baciare con questi trend make-up che le rendono lisce e rimpolpate senza bisogno dei ritocchini

Scopriamo ora il make-up che riuscirebbe a mettere più in evidenza il volume delle nostre labbra, puntando sulla definizione dell’arco di Cupido: le bow lips.

I due prodotti che non possono mancare per il giusto risultato sono la matita labbra per i contorni e l’illuminante picchiettato nella zona sopraccitata.

Chiudiamo infine con un trend dalla cui nomenclatura già si evince l’effetto finale sperato: le bold lips.

Sarebbe sufficiente un rossetto rosso, rosa, ma anche viola o arancione nella sua versione più pigmentata per valorizzare le labbra in un colpo solo.

Lettura consigliata

Contro capelli secchi, sfibrati e spenti basterebbe questa maschera con ingredienti naturali e nutrienti, ricchi di vitamine